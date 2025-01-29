Міськрада Львова купила в компанії «Піранья Тех» антидронові комплекси за 3,3 млн грн та передала одній із військових частин

Господарський суд Львівської області зобов’язав компанію «Піранья Тех» повернути в міський бюджет Львова 540 тис. грн, які їй переплатили під час закупівлі антидронних комплексів.

Як вказано в матеріалах справи, 17 лютого Львівська міська рада затвердила Програму заходів щодо підготовки Львівської міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 роки, в межах якої в грудні 2023 року ЛКП «Ратуша-сервіс» закупило в ТОВ «Піранья Тех» антидронні комплекси по захисту від дронів. Сума угоди становила майже 3,3 млн грн.

Однак, на думку прокуратури, при укладенні договору сторони домовились про ціну товару з урахуванням ПДВ, звільнивши постачальника від оподаткування. Внаслідок цього міський бюджет втратив 540 тис. грн. Прокуратура звернулась в суд із вимогою повернути ці гроші в міський бюджет Львова. У суді міська рада позов підтримала, однак участі в розгляді справи не брала.

Представники ТОВ «Піранья Тех» проти позову заперечили, зазначивши, що сама закупівля не визнана незаконною, а тому підстав для повернення 540 тис. грн немає.

Враховуючи обставини справи, суддя Роман Крупник позов прокуратури задовольнив і зобов’язав ТзОВ «Піранья Тех» сплатити в міський бюджет Львова 540 тис. грн. Крім цього, компанія має заплатити понад 8 тис. грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Компанія «Піранья-Тех» заснована у жовтні 2019 року на Дніпропетровщині, зараз зареєстрована у Дрогобичі. Вона виробляє портативні та стаціонарні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну співпрацювала у цьому напрямку із 25-ма країнами світу. Зараз компанія фокусується на антидронових системах і тактичних станціях завад БПЛА.

Згідно з даними системи YouControl, керівником і власником компанії є Олександр Ружинський. Серед засновників компанії – Олександр Ружинський, Юрій Момот і троє громадян Ізраїлю.

У провадженні Дрогобицького міськрайонного суду перебуває справа про підозру директору місцевого КП «Екран-Сервіс», який займався закупівлями антидронових рушниць. Слідство стверджує, що комунальне підприємство закупило РЕБ-системи у ТзОВ «Піранья Тех» за завищеними цінами. Крім цього, поліція розслідує закупівлю систем РЕБ за завищеними цінами в цієї ж компанії Солонківською сільрадою. Нещодавно в приміщенні сільради поліція провела обшуки в цій справі.