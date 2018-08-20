Суд зобов’язав телеканал ZIK сплатити «UA: Львів» ₴820 тис. боргу за оренду

Суд зобовязав ТзОВ «Телекомпанія «Міст ТБ», яке є юридичною особою телеканалу ZIK, заплатити борги за оренду приміщень НСТУ

Господарський суд Львівщини зобов’язав телеканал ZIK сплатити львівській філії «Національної суспільної телерадіокомпанії України» (НСТУ) майже 820 тис. грн заборгованості за орендовані приміщення у будівлі на вул. Високий Замок, 4.

Як стало відомо із рішення судді Наталії Березяк, ТзОВ «Телекомпанія «Міст ТБ» – юридична особа телеканалу «ZIK» – має сплатити 819,8 тис. грн боргу за оренду приміщень апаратно-студійного комплексу телебачення загальною площею 1391,9 м2 у будівлі телецентру на Високому Замку.

Борг у понад 740 тис. грн виник з січня 2017 року, коли телеканал ZIK перестав платити оренду. Відтак Львівська філія НСТУ (тепер мовить під логотипом «UA: Львів») заявила позов щодо стягнення цієї заборгованості, а також штрафу у розмірі 10% від основної суми та пені.

В результаті суддя Господарського суду Львівської області Наталія Березяк ухвалила рішення про стягнення з телеканалу ZIK користь львівської філії НСТУ 740,87 тис. грн боргу, а також зобов'язала ZIK сплатити штраф 30,54 тис. грн, 48,44 тис. грн пені і 12,3 тис. грн судового збору. Рішення може бути оскаржене в апеляційному суді.

Директор ТзОВ «Телекомпанія «Міст ТБ» Віктор Козій і керівник юридичної служби телеканалу ZIK Володимир Кондратюк відмовились коментувати рішення суду, а також не відповіли на питання чи подаватиме телеканал на нього апеляцію. Станом на 20 серпня у Львівському апеляційному господарському суді апеляційної скарги від ТзОВ «Телекомпанія «Міст ТБ» не зареєстровано, однак це можна зробити до 26 серпня.

При цьому телеканал ZIK продовжує використовувати орендовані приміщення НСТУ.

Головний менеджер Львівської регіональної дирекції НСТУ Олександр Бузюк також не знайшов часу для коментаря до цієї статті.

Нагадаємо, після того, як НСТУ у лютому 2018 року оприлюднила інформацію про борги комерційного каналу за оренду, ZIK звинуватив НСТУ в обмеженні аналогового мовлення. На «Суспільному» всі заяви ZIKу назвали маніпуляціями.

За даними Нацради, кінцевим бенефіціарним власником телеканалу ZIK донедавна був Петро Димінський, проте із березня 2018 року він вийшов зі складу його засновників, юридично передавши телеканал у власність своїй дружині та двом донькам.

У 2015 році стало відомо, що напередодні запуску телеканалу ZIK у 2010 році Петро Димінський намагався домовитися з тодішнім головою ЛОДА Василем Горбалем про гарантії збереження економічних преференцій (зокрема, і довготривалу оренду офісних і виробничих приміщень ЛОДТРК) в обмін на лояльність телеканалу до тодішньої влади.