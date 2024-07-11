Чернівецький окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову ТЦК надати відстрочку від призову під час мобілізації місцевому мешканцю, матір якого має другу групу інвалідності. Суд зобов’язав ТЦК прийняти рішення про надання чоловіку відстрочки.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду з позовом до ТЦК та СП звернувся місцевий мешканець, якому відмовили у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Чоловік вважає таке рішення протиправним, оскільки у його матері є друга група інвалідності і вона потребує стороннього догляду.

Позивач надав повний перелік документів, які підтверджують встановлення групи інвалідності його матері. Згідно з матеріалами справи, буковинцю відмовили у наданні відстрочки через відсутність підтверджуючих документів, які б свідчили, що немає інших людей, щоб утримувати його дружину. Проте у цьому випадку причиною для надання відстрочки є друга група інвалідності у матері позивача. На цьому й наголосив суддя Ігор Маренич, який розглянув справу.

Оскільки суддя встановив, що буковинець має право на відстрочку, то він зробив висновок, що відмова була надана протиправно. Таким чином суд зобов’язав ТЦК надати позивачу відстрочку від мобілізації. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно львівський суд підтвердив, що наявність у дружини військового третьої групи інвалідності є підставою для звільнення зі служби. Також ще один чоловік у суді оскаржив відмову ТЦК в наданні відстрочки від мобілізації.