Забудовник не сплатив пайовий внесок за будівництво багатоквартирного будинку на вул. Сигнівка, 10

Господарський суд Львівської області задовольнив позов прокуратури та зобов’язав забудовника «Галицькі вітражі» сплатити місту 611 тис. грн пайової участі за будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Сигнівка, 10.

Як розповіли у юридичному департаменті ЛМР, йдеться про безпідставно збережені кошти пайової участі, які компанія не внесла під час будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземними автостоянками на вул. Сигнівка, 10.

«Відповідно до законодавства, забудовники були зобов’язані брати участь у фінансуванні розвитку інженерної, транспортної й соціальної інфраструктури міста», – пояснили юристи ЛМР.

Суд задовольнив позов прокуратури та ухвалив рішення стягнути згадану суму на користь департаменту економічного розвитку ЛМР. Рішення ще не набрало чинності та може бути оскаржене в апеляції.

За даними YouControl, ТОВ «Галицькі вітражі» засноване сім років тому. Одним із засновників фірми був Юрій Пастернак, керівник фінансової компанії «Енергія-інвест» та екскерівник «Корпорації КРТ» Дубневичів. З 2023 року одноосібним власником вказаний мешканець села Мавковичі Городоцької громади Василь Телюк. Того ж року фірму перереєстрували зі Львова до Ужгорода.