Йдеться про ремонт будинків на вул. Олени Степанівни, 44 і 50

Львівська міська рада розірве договір про ремонт двох будинків, які постраждали внаслідок російської атаки, із компанією 21-річної львівʼянки Божени Стасів, яка зареєструвалась підприємицею лише місяць тому. Раніше на це звернув увагу сайт Lviv.media, а після розголосу перший заступник міського голови повідомив, що ЛМР проведе службове розслідування.

Йдеться про два будинки на вул. Олени Степанівни, які постраждали внаслідок російської атаки 12 липня. 1 вересня Залізнична районна адміністрація уклала договори підряду на виведення з аварійного стану будинків №44 і №50 за 900,8 тис. грн і 2,9 млн грн відповідно.

Обидва тендери виграла ФОП Стасів Божена Андріївна. Вона зареєстрована як підприємиця мешне місяця тому й досвіду в будівництві не має, хоча тендер передбачає ремонт покрівлі, заміну вікон та кладку стін.

21-річна Божена Стасів лише в серпні закінчила факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка. Її мама Іванна Стасів за 667,3 тис. грн ремонтує сусідній будино на вул. Олени Степанівни та будинок на вул. Щекавицькій, який також пошкоджений шахедами.

На публікацію відреагував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Такі речі несумісні з питанням чесності і прозорості. Оперативно зібрав нараду, перевірив описану інформацію. Договір з цією компанією буде розірвано. Роботи виконає інша підрядна організація, яка має досвід і відповідні ресурси. Проведемо службове розслідування і покараємо винних за прийняття шкідливого для міста рішення», – написав Андрій Москаленко.

Нагадаємо, 12 липня Росія атакувала Львів ракетами та безпілотниками, внаслідок чого аостраждала низка будинків на вул. Олени Степанівни. На купівлю нових квартир мешканцям зруйнованого будинку №35 міська рада виділила 25 млн грн. Також місто компенсовує оренду тимчасового житла.