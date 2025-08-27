Будинок на вул. Олени Степанівни зруйнований унаслідок влучання російського дрона 12 липня

Львівська міська рада планує відновити зруйнований внаслідок російської атаки історичний будинок на вул. Олени Степанівни, 35. Про це у середу, 27 серпня, повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Він зазначив, що місто провело нараду з усіма небайдужими до двоповерхової будівлі, щоб вирішити, зносити її чи відновити.

«Після влучання у доброму стані залишився фасад з сецесійною ліпниною, збереглись балясани та частина плитки. А от частина внутрішніх стін, перекриття та флігелі зруйновані та аварійні», – розповів Андрій Москаленко.

Тож першочергово місто вирішило зробити перші кроки для збереження будинку, зокрема:

замовити детальне інструментальне дослідження в експертів, яке б визначило, чи можна і як відновити будівлю;

встановити маяки на будівлі, щоб слідкувати, чи немає прогресу у руйнуванні;

консервація і накриття, тиждень на пошук рішення і виконання;

демонтувати цінні речі, щоб їх не втратити – сходи з балясанами, ліпнина тощо;

загородити будівлю, щоб убезпечити пішоходів.

«Ми хочемо зберегти цей будинок, тож відкриті до пропозицій та рішень як зробити це технологічно правильно і бюджетно. Повторюсь, ми будемо раді підтримці бізнесу, благодійників чи іншій допомозі. Але ми проти багатоповерхових забудов замість будинку», – зазначив заступник міського голови.

Нагадаємо, будинок №35 на вул. Олени Степанівни зруйнований внаслідок атаки дронів 12 липня. Після першочергового огляду міська рада відселила мешканців і заявила, що будинок аварійний і його знесуть. На купівлю нових квартир мешканцям зруйнованого будинку міська рада виділила 25 млн грн. Також місто компенсовує оренду тимчасового житла.