Біля памʼятки архітектури на вул. Парковій, 9 Сергій Збирко звів триповерховий самобуд

Галицький районний суд Львова задовольнив позов прокурорів та ухвалив рішення про скасування права вланості та знесення незаконно зведеної нерухомості біля входу до Стрийського парку. Там власники вілли на вул. Парковій, 9 замість підпірної стінки збудували триповерхову будівлю.

«Встановлено, що власники будівлі, отримали дозвіл на проведення протизсувних заходів. Проте замість підпірної стінки звели триповерхову будівлю висотою 7 м, на яку у подальшому оформили право власності. Площа самобуду становить 730,6 м2, що у півтора раза більше, ніж площа будинку, поруч з яким вона зведена», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Суд задовольнив позов прокурорів, відповідачі зобов’язані знести незаконно зведену нерухомість. Рішення суду ще може бути оскаржене.

У юридичному департаменті ЛМР зазначили, що історія почалася ще у 2020 році. Тоді власник вілли отримав погодження Міністерства культури лише на облаштування підпірної стінки через загрозу зсуву ґрунту. Водночас жодних документів на нове будівництво Львівська міськрада не видавала.

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Однак уже наступного року міська інспекція ДАБК встановила, що замість підпірної стінки розпочалося будівництво нової споруди без необхідних дозволів. Згодом вона перетворилася на триповерховий самобуд площею понад 700 м2, частина якого навіть зайшла на територію Стрийського парку.

Після цього місто звернулося до прокуратури, ДАБІ та Міністерства юстиції. Прокуратура подала позов до суду про знесення незаконної споруди, а у 2025 році ДІАМ видала припис про її демонтаж.

Замість підпірної стінки впритул до пам’ятки архітектури звели триповерховий будинок

Як повідомлялося, упритул до триповерхової вілли з мансардою на вул. Парковій, 9, що межує з центральним входом у Стрийський парк, під виглядом будівництва підпірної стінки власники будинку Сергій Збирко та Ольга Збирко збудували триповерхову будівлю. У вересні 2024 року за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ) поліція відкрила кримінальне провадження.

Додамо, що вілла на вул. Парковій, 9 збудована у 1904-1906 роках за проєктом Наполеона Лущкевича. Будинок належав кравцю Станіславу Немчиновському. Вілла виконана в стилі історизму та занесена до реєстру пам’яток архітектури місцевого значення.

За даними YouControl, Сергію Збирку у Львові та області належить низка компаній, зокрема, аптечні фірми ПП «Злагода 18», ПП «Таблетка» та ПП «Біосет», будкомпанії ТзОВ «Дім Девелопмет Україна» та ТзОВ «ДДЛ». Крім цього, на Сергія Збирка зареєстрована торгова марка «Сімейна аптека», однак термін дії свідоцтва завершився.