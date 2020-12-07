Після побиття викрадачів оперативно затримали поліцейські

Шевченківський районний суд Львова визнав винними, але звільнив від відбування покарання двох львів’ян, які викрали та побили свого знайомого через фінансовий борг.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі 3 грудня, наприкінці вересня двоє львів’ян викрали свого 37-річного знайомого та його неповнолітнього сина. Їх силою заштовхали у авто ВАЗ-2101 та вивезли у брюховицький лісопарк, де чоловіка прив’язали до дерева та побили палицями. Його син у цей час перебував у авто та не постраждав.

Після побиття викрадачі поїхали геть з лісу, але їх оперативно затримали поліцейські.

Один з затриманих під час судового розгляду пояснив, що він знає потерпілого з дитинства. Напередодні з його автомобіля вкрали документи і він пообіцяв за 500 грн допомогти їх знайти. У пошуку він не допоміг і грошей не повернув, тому чоловік вирішив викрасти свого знайомого. У 37-річного чоловіка також викрали автомобіль Audi A6 як заставу до повернення боргу.

Потерпілий у судовому засіданні заявив, що помирився з затриманими та не має до них претензій.

Дослідивши матеріали справи, суддя Павло Едер визнав двох львів’ян винними у викраденні людини та її авто та призначив їм по п’ять років тюрми. Однак звільнив він відбування покарання з іспитовим терміном три роки. Протягом цього часу вони мають періодично з’являтись до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти зміну свого місця праці чи житла.