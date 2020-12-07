Суд звільнив від покарання львів’ян за викрадення та побиття знайомого
Потерпілий заявив, що помирився із затриманими
Шевченківський районний суд Львова визнав винними, але звільнив від відбування покарання двох львів’ян, які викрали та побили свого знайомого через фінансовий борг.
Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі 3 грудня, наприкінці вересня двоє львів’ян викрали свого 37-річного знайомого та його неповнолітнього сина. Їх силою заштовхали у авто ВАЗ-2101 та вивезли у брюховицький лісопарк, де чоловіка прив’язали до дерева та побили палицями. Його син у цей час перебував у авто та не постраждав.
Після побиття викрадачі поїхали геть з лісу, але їх оперативно затримали поліцейські.
Один з затриманих під час судового розгляду пояснив, що він знає потерпілого з дитинства. Напередодні з його автомобіля вкрали документи і він пообіцяв за 500 грн допомогти їх знайти. У пошуку він не допоміг і грошей не повернув, тому чоловік вирішив викрасти свого знайомого. У 37-річного чоловіка також викрали автомобіль Audi A6 як заставу до повернення боргу.
Потерпілий у судовому засіданні заявив, що помирився з затриманими та не має до них претензій.
Дослідивши матеріали справи, суддя Павло Едер визнав двох львів’ян винними у викраденні людини та її авто та призначив їм по п’ять років тюрми. Однак звільнив він відбування покарання з іспитовим терміном три роки. Протягом цього часу вони мають періодично з’являтись до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти зміну свого місця праці чи житла.