Львівські судді долучилися до фінансової допомоги армії

З березня цього року судді Львівського апеляційного суду перерахували 4,3 млн грн з власних зарплат на потреби ЗСУ. Про це повідомили в прес-службі суду.

Судді Львівського апеляційного суду долучилися до ініціативи голів Верховного Суду та Ради суддів України щодо відрахування зі суддівської винагороди коштів на підтримку Збройних сил України. Відповідне рішення було підтримано зборами суддів Львівського апеляційного суду.

«Відтак, станом на сьогодні відповідно до офіційних заяв суддів Львівського апеляційного суду у добровільному порядку загалом перераховано на потреби ЗСУ 4 млн 270 134 грн», – йдеться в повідомленні суду у вівторок, 31 травня.

Відповідно до закону України «Про судоустрій і статус суддів», зарплата судді апеляційного суду складається з базового окладу у 50 прожиткових мінімумів (станом на зараз – 124 тис. грн), також низки доплат – за вислугу років, перебування на адміністративній посаді, науковий ступінь, доступ до державної таємниці.