Нещодавно Західний апеляційний господарський суд опинився у центрі суспільної уваги після того, як з кабінету судді викрали понад 120 тис. доларів

Судді Західного апеляційного господарського суду з березня цього року перерахували 3,9 млн грн на підтримку Збройних сил України.

У Західному апеляційному господарському суді у Львові, розповіли, що всі їхні судді долучилися до ініціативи голів Верховного Суду та Ради суддів України щодо відрахування зі суддівської винагороди коштів на підтримку ЗСУ. Відповідне рішення підтримали на зборах суддів.

«Так, за період березень-травень судді перерахували на спеціальний рахунок, відкритий у Національному банку України, 3,9 млн грн», – йдеться у повідомленні суду у середу, 1 червня.

У суді також зазначили, що судді та працівники апарату долучаються до різних волонтерських та гуманітарних ініціатив, спрямованих на перемогу у війні з РФ.

Окрім того, місцеві господарські суди п’яти областей заходу України перерахували на потреби ЗСУ 7 млн грн. Раніше повідомлялося, що судді Львівського апеляційного суду зібрали понад 4 млн грн на підтримку армії.

Нагадаємо, у січні цього року з сейфу в кабінеті судді Західного апеляційного господарського суду Віри Гриців викрали понад 120 тис. доларів. За крадіжку поліцейські затримали 28-річного мешканця Червонограда.