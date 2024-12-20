Обладнання купили у львівської фірми, що раніше не мала таких великих замовлень

Територіальне управління державної судової адміністрації у Львівській області 17 грудня уклало договір на постачання 74 систем відеоконференцзв’язку із ТОВ «Леополіс комп’ютер». Договір на суму 16,35 млн грн оприлюднений в системі електронних закупівель Prozorro.

Згідно з договором, до 23 грудня 2024 року фірма має поставити судовій адміністрації 74 комплекти для відеозапису та забезпечення фіксації судового процесу, що призначені для місцевих загальних судів Львова і Львівської області. Тобто на виконання великого замовлення в неї є лише тиждень.

Один комплект складається з:

персонального комп’ютера «Леокомп»;

монітора Lenovo;

пристрою безперебійного живлення Eaton;

чотирьох відеокамер;

відеореєстратора;

розгалужувача;

чотирьох настільних мікрофонів;

мікшуючого підсилювача потужності;

двох телевізорів Romsat.

Ціна одного комплекту з ПДВ становить 220 950 грн.

Портал «Судова влада» повідомляє, що у 2024 році суттєво зросла кількість судових засідань, проведених за допомогою єдиної системи відеоконференцзв’язку, що впроваджується в Україні з 2016 року. Так, цьогоріч таких засідань було 1 млн 139 тис., торік – майже 905 тис.

ТОВ «Леополіс комп’ютер», за даними сервісу YouControl, засноване у 2016 році, його директором і власником є Віктор Фігун. Фірма продає комп’ютери і комплектуючі до них, офісну техніку, займається їх обслуговуванням. Також фірма продає квадрокоптери місцевим радам.

За 2024 рік ТОВ «Леополіс комп’ютер» за результатами державних закупівель уклало договорів на понад 193 млн грн. Переважно ідеться про дрібні замовлення на суми від кількох тисяч до кількох сотень тисяч гривень. Замовлення на 2-5 млн грн фірма отримувала на квадрокоптери. Що стосується комп’ютерної техніки, то договір із державною судовою адміністрацією у Львівській області – найбільший для фірми за рік. Раніше комп’ютери на 2,7 млн грн у неї купив Львівський університет і на 8 млн грн – головне управління Пенсійного фонду у Львівській області.

У 2023 році фірма отримала з державних закупівель 52 млн грн, у 2022 – 6,8 млн грн, у 2021 – 27 млн грн. Додамо, що у 2024 році дохід від державних торгів став основним для ТОВ «Леополіс комп’ютер». У попередні роки фірма мала переважно інші доходи.