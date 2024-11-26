Журналісти знайшли значну переплату на трубах та клинових засувках

КП «Ходорівводоканал» Ходорівської міської ради Львівської області 14 листопада уклав угоду з ТОВ «Науково-виробнича фірма "Термоуніверсал"» на ремонт водогону за 10,45 млн грн. Договірна ціна є твердою, тому підрядник не може змінювати вартість робіт. Співфінансуватиме роботи спільно з замовником ЮНІСЕФ. У системі державних закупівель Prozorro йдеться, що завершать ремонт до кінця 2025 року. Сайт «Наші гроші» розповідає, що ймовірна переплата лише за двома позиціями в кошторисі становить 2,4 млн грн.

Зазначимо, що КП «Ходорівводоканал» у жовтні 2024 року підписало меморандум про взаєморозуміння з ЮНІСЕФ. Згідно з технічною документацією, ремонтуватимуть водогін від вулиці Тернопільської до вулиці Героя Майдану Романа Точина.

У кошторисі найбільше грошей припадає на поліетиленові напірні труби ПЕ100 SDR-17 середнього типу, низького тиску, діаметром 225 мм – 3,38 млн грн. Це третина вартості підряду. За метр такої труби замовник заплатить 2599 грн (із ПДВ). Сайт «Наші гроші» знайшов труби ПЕ-100 SDR-17 в інтернет-магазині All Electro виробництва «Ельпласт» із зовнішнім діаметром 225х13,4 мм втричі дешевше – 760 грн за метр. Крім цього, український виробник «ТрубПолімерГруп» продає на 69% дешевше – по 804 грн за метр.

Також замовник придбає клинові короткі засувки діаметром 50 мм типу 4000Е2 Hawle по 9 374 грн за штуку. Однак компанія Asso продає їх по 6775 грн за одиницю, а ТОВ «Еві Україна» – по 5069 грн за одиницю. Тому на ринку можна знайти засувки в середньому на 37% дешевше. «Наші гроші» порахували, що приблизна переплата лише за двома позиціями складає приблизно 2,4 млн грн. За ці гроші можна купити 140 FPV-дронів камікадзе із донаведенням.

За перемогу в аукціоні змагалося черкаське ТОВ «Мбп-Тепломережа», але пропозицію відхилили через низку причин. Зокрема, те, що компанія не завантажила виправлений акт огляду об’єкта, в якому потрібно було підтвердити ознайомлення із проєктною документацією. Крім цього, для торгів потрібно було надати виконаний у 2022-2024 роках аналогічний договір на нове будівництво або ремонт трубопроводів, документи про навчання працівників щодо внутрішнього аудиту системи управління якістю.

Керівником КП «Ходорівводоканал» з травня 2024 року є Володимир Петрів, а уповноваженою особою з публічних закупівель – Мар’яна Салій. Головою Ходорівської територіальної громади є Олег Коцовський. Він перебуває на посаді міського голови Ходорова з 1994 року (з перервою у 2006–2010 роках). ZAXID.NET у грудні 2023 року повідомляв, що Жидачівський районний суд визнав Олега Коцовського винним у конфлікті інтересів: голова виписав собі понад 100 тис. грн премій і голосував за продаж землі компанії свого сина. Суд оштрафував Коцовського на 3400 тис. грн. Також на початку 2020 року він фігурував у справі про вирубування деревини.

Житомирська «Науково-виробнича фірма "Термоуніверсал"», яка отримала підряд, належить Анатолію та Олегу Хребтаням. Згідно з аналітичною системою YouControl, компанія працює з 2006 року й спеціалізується на монтуванні водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. З 2016 року «Науково-виробнича фірма "Термоуніверсал"» отримала державних підрядів на 870,8 млн грн, з яких 334,74 млн грн в Департаменті регіонального розвитку Житомирської ОДА.