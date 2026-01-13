Через відключення світла у Києві не працюють супермаркети

Через відключення електроенергії в Києві та області частина супермаркетів тимчасово припинила роботу. Про це повідомили мережі Novus і «Сільпо» у своїх соціальних мережах.

У Novus зазначили, що через перебої з електропостачанням не всі магазини можуть працювати у звичному режимі. Станом на 09:00 13 січня 2026 року в Києві та області були зачинені близько 17 супермаркетів мережі.

Зокрема, тимчасово не працюють магазини за такими адресами у столиці: вулиця Анни Ахматової, 49; проспект Петра Григоренка, 8; Дніпровська набережна, 17-А та 18; а також вулиця Златоустівська, 48/5. Інформація оприлюднена на офіційному сайті ритейлера.

Про тимчасове закриття окремих супермаркетів також повідомила мережа «Сільпо». У компанії пояснили, що роботу деяких магазинів призупинили через низьку температуру та відключення електроенергії.

Водночас у мережі АТБ заявили, що всі супермаркети працюють у штатному режимі, та спростували інформацію про масове закриття магазинів.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 9 січня здійснила масовану атаку на енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Під час обстрілу ворог застосував понад 240 ударних безпілотників та 36 ракет. Найбільших пошкоджень зазнали Київ і Київська область – без електропостачання залишилися понад 500 тисяч споживачів.

У ніч на 13 січня російські війська знову завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури Київської області. Внаслідок атаки у Києві та Бучанському районі діють аварійні графіки відключень електроенергії. Також відомо про ураження однієї з теплоелектростанцій компанії ДТЕК.