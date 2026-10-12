12 рослин, які можна вирощувати на підвіконні взимку

Навіть узимку можна мати під рукою свіжу зелень і деякі овочі, якщо облаштувати невеликий город на підвіконні. Для цього не потрібні теплиця чи велика кількість місця: достатньо горщиків із дренажними отворами, поживного ґрунту та належного освітлення. Які рослини можна посадити, пише Вackyard garden lover.

Яку зелень вирощувати на підвіконні взимку

1. Базилік

Базилік любить тепло і яскраве освітлення, тому найкраще почувається на сонячному підвіконні. Для повноцінного росту йому потрібно щонайменше шість годин прямого сонячного світла на день. Поливайте рослину регулярно, підтримуючи помірну вологість ґрунту, але не допускайте застою води.

Щоб кущ залишався густим, регулярно видаляйте верхівки пагонів і квіткові бруньки. Зрізайте стебла трохи вище пари листків, щоб стимулювати утворення нових пагонів. Свіже листя можна додавати до салатів, соусів і страв із макаронів.

2. М’ята

М’ята підходить для домашнього вирощування, оскільки не потребує постійного яскравого сонця. Їй достатньо приблизно чотирьох годин світла на день, хоча за його більшої кількості рослина може розвиватися активніше.

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Вирощуйте м’яту в окремому горщику, адже вона швидко розростається. Підтримуйте рівномірну вологість ґрунту та регулярно обрізайте витягнуті пагони. Зрізані стебла можна вкорінювати у склянці з водою, а свіже листя використовувати для чаю, напоїв і десертів.

3. Шніт-цибуля

Шніт-цибуля утворює густі пучки тонкого зеленого листя з ніжним цибулевим смаком. Вона підходить для початківців, оскільки не потребує складного догляду й швидко відростає після зрізання.

Поставте горщик у добре освітлене місце, де рослина отримуватиме приблизно чотири-шість годин сонячного світла. Поливайте, коли верхній шар ґрунту підсохне. Зрізайте листя, залишаючи над поверхнею землі кілька сантиметрів, щоб рослина могла відновлюватися.

4. Петрушка

Петрушку можна вирощувати в кімнаті протягом холодного сезону. Вона росте повільніше за деякі інші пряні трави, проте за належного догляду тривалий час забезпечує свіжим листям.

Поставте горщик у світле місце, де рослина отримуватиме щонайменше чотири години сонячного світла. Стежте, щоб ґрунт не пересихав повністю. Для збирання врожаю зрізайте зовнішні стебла біля основи, залишаючи молоді пагони в центрі куща.

5. Материнка

Материнка добре підходить для вирощування на сонячному підвіконні. Її ароматне листя використовують для приготування соусів, овочевих страв і запеченого м’яса.

Рослині потрібно щонайменше шість годин прямого сонячного світла на день. Вибирайте ґрунт, який добре пропускає воду, і не поливайте надмірно: між поливами земля має підсихати. Регулярно обрізайте верхівки пагонів, щоб кущ розростався густіше.

6. Чебрець

Чебрець має компактні розміри, тому добре підходить для невеликого домашнього городу. Його дрібне запашне листя додають до м’ясних страв, супів, тушкованих овочів і запеченої картоплі.

Поставте рослину на сонячне підвіконня, де вона отримуватиме близько шести годин прямого світла або більше. Використовуйте пухкий ґрунт із хорошим дренажем. Поливайте помірно, лише після підсихання землі, адже надлишок вологи може спричинити загнивання коренів.

7. Розмарин

Розмарин цінують за виразний аромат і здатність надавати стравам особливого смаку. Проте взимку його вирощування в кімнаті може бути складнішим, оскільки рослині потрібні достатнє освітлення, циркуляція повітря та правильний режим поливу.

Забезпечте розмарину щонайменше шість годин прямого сонячного світла на день. Тримайте горщик подалі від опалювальних приладів і не залишайте воду в піддоні. Поливайте ґрунт після підсихання, але не допускайте тривалої посухи. Зрізайте молоді гілочки в міру потреби.

8. Шавлія

Шавлія має запашне листя, яке використовують для приготування м’яса, овочів і зимових страв. Вона добре росте в горщиках, якщо отримує достатньо світла та не потерпає від надмірної вологості.

Розмістіть рослину на сонячному підвіконні або використовуйте спеціальну лампу для рослин. Поливайте лише тоді, коли ґрунт підсохне. Забезпечте належну циркуляцію повітря, щоб зменшити ризик розвитку грибкових хвороб.

Які овочі можна вирощувати вдома взимку

9. Помідори чері

Невеликі помідори чері можна вирощувати в кімнаті, але вони потребують більше уваги, ніж пряні трави. Для отримання плодів важливі достатнє освітлення, поживний ґрунт і простір для розвитку коренів.

Вибирайте компактні сорти, призначені для вирощування в горщиках. Використовуйте містку ємність об’ємом приблизно 19 л або більше та забезпечте рослині 10–12 годин яскравого світла на день. Узимку зазвичай знадобиться спеціальна лампа. Підтримуйте рівномірну вологість ґрунту.

У кімнаті квіткам може бракувати природного запилення. Щоб допомогти утворенню плодів, обережно струшуйте квітучі гілочки або легко торкайтеся квіток м’яким пензликом. Збирайте помідори, коли вони набудуть характерного для сорту кольору.

10. Листовий салат

Листовий салат – один із найзручніших овочів для домашнього вирощування. Для підвіконня підходять сорти, які утворюють розетку листя та дають змогу збирати врожай поступово.

Висівайте насіння в неглибокі широкі ємності з дренажними отворами. Забезпечте рослинам помірне освітлення, а за нестачі сонця скористайтеся лампою. Салат любить прохолодніші умови й рівномірно зволожений ґрунт.

Коли листя підросте приблизно до 10 см, починайте зрізати зовнішні листочки, не пошкоджуючи центр рослини. Так можна продовжити збирання врожаю протягом певного часу.

11. Редиска

Редиска швидко росте й не потребує великої площі, тому її можна вирощувати навіть у невеликій квартирі. Деякі ранні сорти формують коренеплоди приблизно за місяць, хоча фактичний термін залежить від сорту та умов вирощування.

Вибирайте горщик завглибшки щонайменше 15 см, щоб коренеплоди мали достатньо місця для розвитку. Наповніть його пухким ґрунтом, висійте насіння та підтримуйте рівномірну вологість. Розмістіть ємність у світлому місці. Не допускайте пересихання землі, адже через це редиска може ставати жорсткою та надто гострою на смак.

12. Коріандр на зелень

Листя коріандру, яке також називають кінзою, має виразний свіжий аромат. Його додають до салатів, соусів та овочевих страв. Рослина швидко росте, але за високої температури може рано переходити до цвітіння.

Висівайте насіння в горщик із пухким ґрунтом і поставте ємність у добре освітлене, але не надто спекотне місце. Регулярно поливайте, не допускаючи застою води. Зрізайте зовнішнє листя в міру потреби.

Щоб зелень була доступною довше, висівайте нову невелику порцію насіння кожні три-чотири тижні. Так можна отримувати молоде листя поступово, а не збирати весь урожай одночасно.