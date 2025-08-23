Інжир, такий ніжний та солодкий, на жаль, має лише короткий період свіжості

Інжир – справжній делікатес літа, але його сезон швидкоплинний і вам неодмінно захочеться продовжити це задоволення. Щоб насолоджуватися цим м’яким фруктом у холодні місяці, потрібно правильне заморожування – і тоді він буквально танутиме у роті. Sante розповідає, як зробити це правильно.

Чи варто бланшувати інжир перед заморожуванням?

Бланшувати інжир не потрібно. На відміну від овочів, ці ніжні фрукти цього не потребують. Просто ретельно їх помийте, висушіть, і вони, цілими або нарізаними, відправляються в морозилку.

Як правильно заморозити інжир?

Інжир, такий ніжний та солодкий, на жаль, має лише короткий період свіжості. На щастя, його можна заморозити та насолоджуватися ним ще довго після закінчення сезону. Ось як це зробити крок за кроком:

Ретельно помийте інжир, а потім висушіть його. Заморозьте їх цілими, розрізаними навпіл або на чверті. Розкладіть їх на деку в один шар, не перемішуючи. Як тільки інжир повністю заморозиться, вийміть лоток, щоб заощадити місце. Перекладіть заморожений інжир у герметичний пакет для заморожування або герметичний контейнер для зберігання.

Щоб інжир залишався апетитним після заморожування, існує кілька маленьких хитрощів, які можуть суттєво змінити ситуацію. Наприклад, посипання цукром допоможе обмежити утворення кристалів льоду, забезпечуючи соковитість інжиру після розморожування. Також ви можете використати лимонний сік – нанесіть кілька крапель на фрукти, щоб запобігти потемнінню та зберегти яскравий колір.