Заморожування солодкої кукурудзи – чудовий спосіб зберегти її смак та користь на цілий рік, зекономивши бюджет. Ukr.Media розповідає, як правильно зморозити кукурудзу на зиму.

Почати потрібно з вибору найсмачніших та найсвіжіших качанів. Перед заготівлею бажано відварити та спробувати кукурудзу, щоб переконатися в її якості. Після того як ви обрали кукурудзу, з неї необхідно видалити листя. Після цієї процедури потрібно відрізати або відламати стебла на кожному качані.

Наступний крок – бланшування. Для цього заповніть велику каструлю водою на 75% і поставте на середній вогонь. Доведіть до повного кипіння, періодично помішуючи. Покладіть у воду кілька качанів і відваріть 3 хвилини. Якщо кукурудзи багато, варити її слід порціями.

Поки качани варитимуться, приготуйте тару з крижаною водою. Наповніть велику миску наполовину холодною водою та додайте туди 2-3 склянки льоду. Як тільки час варіння кукурудзи підійде до кінця, її потрібно перекласти в крижану воду на 3 хвилин. Після цього качани потрібно обсушити.

Заморожувати її можна цілими качанами (у герметичних контейнерах або вакуумній упаковці) чи зернами, які краще зберігати у щільно закритих пакетах або контейнерах, щоб уникнути сторонніх запахів.