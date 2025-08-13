Іноді найпростіший спосіб найкращий, і це один із таких випадків

Якщо у вас дуже багато помідорів, але бракує часу чи бажання їх очищати, у нас є гарні новини: вам не потрібно їх чистити чи бланшувати перед замороженням. Martha Stewart розповідає, як заморозити помідори без попереднього очищення.

Простий спосіб заморозити помідори

Іноді найпростіший спосіб найкращий, і це один із таких випадків. Просто промийте помідори, висушіть їх і покладіть у пакет для заморожування. Не потрібно чистити чи нарізати. Як і під час будь-якого заморожування, обов’язково видаліть усе повітря з пакета для заморожування та належним чином закрийте його. Також позначте пакет, щоб знати, до якого сорту помідорів належать і як довго вони були в морозилці, коли ви їх знайдете через кілька місяців. Ліана Кріссофф, експертка з консервування харчових продуктів та авторка кулінарних книг, використовує цей метод щоліта, коли заморожує помідори.

Коли ви захочете їх використовувати, промийте кожен з них під холодною водою шкірка одразу ж зніметься. Дайте їм трохи розморозитися за кімнатної температури, а потім використовуйте їх так само як консервовані помідори – у супах, соусах або рагу.