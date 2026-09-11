Добудовувати сміттєпереробний завод буде рівненська компанія

Рівненська будівельна компанія виграла тендер на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові на вул. Пластовій. Про це свідчать дані системи Prozorro, де було оголошено конкурс.

Аукціон стартував 2 вересня 2026 року, участь у ньому взяв один учасник – ТОВ «Сі Ес Груп Монтаж» – рівненська будівельна компанія з власною пропозицією – 92 683 994 грн. При цьому очікувана вартість виконання робіт була 95 536 240 грн.

Всі роботи переможець тендеру має здійснити до 1 липня 2027 року. Наразі угоду між замовником – ЛКП «Зелене місто» та підрядником – компанією «Сі Ес Груп Монтаж» – не підписано.

За даними YouСontrol, ТОВ «Сі Ес Груп Монтаж» зареєстрували у 2013 році у Рівному. Компанія займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Власниками компанії є місцеві мешканці – Якимюк Олег та Струк Дмитро.

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Фірма регулярно бере участь у державних закупівлях. Серед найбільших замовників компанії – АТ «НАЕК «Енергоатом». Загальна сума договорів фірми у Prozorro перевищує 900 млн грн, зокрема за роботи з реконструкції та модернізації об’єктів енергетики.

У ЖК Big Ben від девелопера РІЕЛ враховано сучасний запит на енергетичну незалежність і стабільність роботи інженерних систем. У проєкті передбачені заходи з генерації та акумуляції електроенергії – це інфраструктурне рішення, яке підвищує довгострокову ліквідність об’єкта та його привабливість на ринку. Для мешканців це означає стабільність і комфорт навіть у періоди перебоїв з електропостачанням, а для інвестора – додатковий фактор цінності.

Зауважимо, що будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій у Львові розпочалося у вересні 2021 року. Вартість проєкту становить близько 35 млн євро. Його фінансують за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), міжнародних донорів та бюджету Львівської громади.

У квітні 2026 року через численні порушення та зриви термінів Львів розірвав контракт із польським підрядником – Control Process S.A, який будував сміттєпереробний завод.