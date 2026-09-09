Сміттєпереробний завод у Львові станом на липень 2026 року

Польські медіа все частіше пишуть про скандал довкола будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, учасником якого є краківська фірма Control Process. Після розслідування журналістів сайту Wirtualna Polska про проблему також написало польське незалежне розслідувальне видання OKO.press, яке поспілкувалось з усіма сторонами конфлікту.

ZAXID.NET публікує передрук тексту польських колег.

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Коли польське МЗС голосно заявляло, що Україна «обдурила польську компанію», у прокуратурі тривали провадження щодо шахрайства компанії Control Process на суму 16 млн злотих. Щодо польських компаній. Сьогодні і ця компанія, і політики воліють мовчати. А у Львові кажуть: нас обдурили та використали у політичних цілях.

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У Львові протягом кількох тижнів не було дощу, однак на бетонній стяжці видно калюжі. Вода потрапила всередину через дах, який протікає, і ще не висохла. Труби на стелі не закриті панелями, а деякі з них навіть не з'єднані між собою. Конструкція будівлі рясніє отворами. Немає під'їзної дороги, протипожежної системи, системи відведення води.

Завод із переробки комунальних відходів, який у Львові – за 4,5 кілометра від центру міста – будувала польська компанія Control Process, досі залишається будівельним майданчиком, хоча будівля мала бути готова ще рік тому.

У транскордонному бізнесовому спорі польський уряд підтримує польську компанію, тоді як Андрій Садовий, мер Львова, та його команда – сторону міського проєкту з переробки комунальних відходів.

У червні, коли польсько-українські відносини були дуже напруженими, справа блискавично набула розголосу в інтернеті. Її активно розкручували переважно політики правого спрямування, зокрема представники «Права і справедливості» (PiS) та «Конфедерації».

Домінував один наратив: польська компанія виконала свою роботу, виграла всі суди та арбітражні розгляди, але мер Львова Андрій Садовий робить те, що хоче – вилучає майно, блокує представника польського посольства, надсилає листи Дональду Туску замість того, щоб оплачувати рахунки.

«Польсько-українська війна» під біло-червоним прапором

«Приклад інвестиції, яку у Львові реалізує краківська Control Process S.A., є сигналом, що потрібно бути готовими до речей, від яких польські підприємці вже певною мірою відвикли», – писав рівно рік тому польський Business Insider. Видання демонізувало українську сторону, вказуючи на неетичні дії, які нібито мали на меті підірвати авторитет польського підприємства.

Control Process – краківська компанія, яка працює на ринку вже 35 років. Вона будує газові компресорні станції, очисні споруди, теплоелектроцентралі та заводи з переробки відходів. Останній із таких об'єктів компанія мала побудувати також для Львова.

У 2020 році вона перемогла в тендері, зобов'язавшись за 35 млн євро протягом трьох років побудувати для українського міста завод із переробки відходів.

Це був найбільший контракт, який польська компанія на той момент уклала з Україною. Будівництво розпочалося у 2021 році. Через рік в Україні почалася повномасштабна війна.

Сьогодні обидві сторони стверджують, що співпраця від самого початку складалася погано. Тим часом термін завершення будівництва переносили – спочатку на серпень, а потім на жовтень 2025 року. Польська сторона за виконання, як вона тоді стверджувала, 75–80% робіт загалом отримала 29 млн євро.

Однак міжнародний скандал спалахнув значно пізніше.

У серпні 2025 року влада Львова написала лист прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску:

«На будівельному майданчику фабрики у Львові біло-червоний прапор Республіки Польща майорить поруч з українським. Тому йдеться не лише про контракт, а й про ділову репутацію держави. Ми закликаємо прем'єр-міністра Польщі втрутитися в цю ситуацію в межах національного законодавства. Львів готовий до співпраці й очікує, що Control Process виконає свої зобов'язання. Це тест для подальшого українсько-польського економічного партнерства», – йшлося у листі.

У справу втрутилися дипломати і, як сьогодні кажуть в Україні, було обіцяно, що завод буде добудований до кінця року.

Розірваний контракт і міжнародний скандал

Навесні 2025 року контакт із польською дипломатією припинився. У березні Львів розірвав договір із польською компанією.

«У зв'язку із систематичним невиконанням компанією Control Process S.A. своїх зобов'язань, а також невиконанням рекомендацій інженера проєкту та відсутністю реакції на ці зауваження ми ухвалили рішення розірвати договір із цим підрядником», – повідомив Олександр Єгоров, директор Львівського комунального підприємства «Зелене місто», якого цитує сайт Львівської міської ради.

Control Process уже тоді заявляла в медіа, що виконала 95% робіт, а завершити решту 5% завадила невиплата коштів. На той момент сума, яку компанія вимагала виплатити, нібито зросла до 55 млн євро.

Звідки взялася ця сума? Єгоров пояснює це індексацією вартості робіт.

«Наприклад, якщо на початку дії договору літр дизельного пального коштував близько 0,90 євро, то у 2024 році – близько 1,15 євро», – наводить приклад директор.

Справа дійшла до FIDIC – Міжнародної федерації інженерів-консультантів, яка виконує роль головного арбітра та фактичного керівника проєкту. Польська сторона сьогодні заявляє в медіа, що виграла дев'ять арбітражних процесів і що рішення в усіх випадках були на її користь.

Водночас українська сторона стверджує, що комісія FIDIC з вирішення спорів не має статусу арбітражу, а FIDIC може розглядати справу лише після підписання тристоронньої угоди, чого не відбулося.

«Компанія Control Process має лише рішення приватного експерта, який не врахував жодних аргументів, що випливають із договору. Це консультативний висновок. І в жодному разі не арбітраж. Цей експерт проводив приватні зустрічі з компанією Control Process і виніс рішення дистанційно, хоча жодного разу не приїжджав на місце реалізації проєкту», – розповів OKO.press директор Єгоров.

Розбіжності щодо рішень FIDIC існують також серед посадовців найвищого рівня.

«Ігнорування висновків міжнародного арбітражу є неприпустимим», – написав у соцмережі X у червні 2026 року речник польського МЗС Марцін Вевюр.

«Шановний пане речнику. Є польський вислів, який мені дуже подобається: “Який стосунок має пряник до вітряка?”. Перш ніж коментувати справу польської компанії у Львові, раджу хоча б трохи ознайомитися з її суттю. А для початку прошу вас оприлюднити це “рішення міжнародного арбітражу”, про яке ви говорите», – відповів мер Львова Андрій Садовий.

Цей обмін репліками припав на політично гарячий період, коли Кароль Навроцький приймав орден у Володимира Зеленського. Справа Control Process та інвестиції у Львові, зокрема, була предметом обговорень у Гданську під час Конференції з питань відновлення України, на яку частина української делегації, включно з президентом Володимиром Зеленським, не приїхала.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський в ефірі радіо RMF FM тоді заявив, що Львів «обдурив польську компанію».

«Ми не можемо рекомендувати жодній польській компанії інвестувати в місті Львові», – сказав заступник міністра.

«Такими діями мер Львова відрізає своє місто від Європи», – своєю чергою заявив в ефірі TVN24 уповноважений польського уряду з питань відновлення України Павел Коваль. Він запевнив, що Control Process має повну підтримку польського уряду.

Control Process під наглядом прокуратури

Втім, жоден із них тоді не згадував, що щодо Control Process у польській прокуратурі тривають провадження, а компанія за свою 35-річну історію має низку проєктів, які завершилися звинуваченнями у спробах отримати гроші шляхом шахрайства.

Портал OKO.press знайшов інформацію про три такі історії:

● У 2018 році мер Ловича Кшиштоф Калінський розірвав укладений роком раніше договір на будівництво очисних споруд у Ловичі. Місто стверджувало, що отримувало завищені рахунки, зокрема за невиконані роботи – наприклад, за вирубування дерев, якого фактично не було. Control Process у відповідь звинувачувала місто в підготовці неналежного проєкту та створенні ризику екологічної катастрофи. Справа дійшла до суду.

● У 2019 році міське підприємство «Водоканали та каналізація» в Яроцині розірвало договір на будівництво очисних споруд у Цельчі поблизу Яроцина. «Підрядник залишив будівельний майданчик і не повернувся на нього, попри вимогу», – йдеться у заяві, оприлюдненій Ремігіушем Новоєйським із місцевого водоканалу. Control Process тоді стверджувала, що міське підприємство перешкоджало реалізації інвестиції.

● У 2024 році теплоенергетичне підприємство у Старуховіце розірвало договір на будівництво сміттєспалювального заводу через недоліки та прогалини в документації, відсутність дозволу на будівництво та відсутність фінансового забезпечення.

27 липня ми надіслали краківській компанії Control Process низку запитань. Ми хотіли поговорити як про львівську інвестицію, так і про інші тендери, які вигравала компанія, але будівництво за якими не завершила.

16,3 млн злотих – сума можливого шахрайства

29 липня журналіст Шимон Ядчак на сторінках Wirtualna Polska та money.pl повідомив, що Регіональна прокуратура в Лодзі висунула керівництву компанії Control Process звинувачення у шахрайстві, внаслідок якого постраждали п’ять муніципальних підприємств.

«За даними слідства, президент і віцепрезидент компанії намагалися незаконно отримати 16,3 млн злотих», – пише Ядчак.

Яким чином? Керівники компанії вводили польські підприємства в оману. Беручи участь у тендерах, які фінансувалися коштом європейської програми «Інфраструктура та довкілля», вони заявляли, що мають кваліфікований персонал і субпідрядників.

«Виграє тендер, а потім намагається видурити оплату за роботи, яких не виконувала», – пише Ядчак.

Перші звинувачення Томашу В., нинішньому віцепрезиденту Control Process, прокуратура висунула в липні 2022 року. 4 березня, тобто ще до польсько-українського спору за участю МЗС, – нові.

Як пише Wirtualna Polska, звинувачення стосуються таких проєктів:

● Коло (2017–2018) – Control Process EPC Environmental Protection, одна з дочірніх компаній Control Process. Контракт вартістю 34,4 млн злотих без ПДВ. Прокуратура підозрює надання неправдивих відомостей щодо грецької компанії Karkanias Environmental Technology та кількох інших субпідрядників. Сума, яку намагалися отримати, – 8 548 500 злотих.

● Лович (2017–2018) – Control Process EPC Environmental Protection 2, контракт вартістю 60,59 млн злотих. Прокуратура підозрює спробу незаконного отримання 1 783 500 злотих та підроблення документа.

● Яроцин/Цельча (2017) – Control Process EPC Environmental Protection 3, контракт вартістю, за даними прокуратури, 115 млн злотих (89,6 млн злотих без ПДВ лише за проєктно-будівельну частину, за даними місцевого водоканалу). Спроба незаконно отримати 6 млн злотих.

● Свєнти-Войцех/Мендзижець (2017–2021) – консорціум Control Process Silesia та Control Process S.A. Це єдиний випадок, коли замовник запідозрив неправдивість заяв ще до підписання договору. Спроби отримати гроші не було.

● Стараховіце (2017–2018) – за версією прокуратури, Control Process EPC Environmental Protection 4 неправдиво вказала керівника будівництва та турецьку компанію Arbiogaz Cerve Teknolojileri як субпідрядника. Насправді жоден із них не брав участі в проєкті.

«До цього додаються цивільні процеси, у яких муніципальні підприємства намагаються повернути гроші від Control Process. У самому Яроцині йдеться приблизно про 102,5 млн злотих», – пише Ядчак.

Компанія намагалася передавати частину своїх зобов'язань дочірнім підприємствам, і саме вони формально вигравали тендери.

У Коло це була Control Process EPC Environmental Protection, яка була створена через місяць після оголошення тендеру. У Ловичі – Control Process EPC Environmental Protection 2, у Яроцині – Control Process EPC Environmental Protection 3, у Стараховіце – Control Process EPC Environmental Protection 4.

Як пише Ядчак, щоразу компанія намагалася зробити материнську компанію – Control Process – субпідрядником робіт.

Навіщо? У разі якщо місто не прийняло б інвестицію, субпідрядник, який мав би чисту історію та був би новою юридичною особою, міг би подати до суду на муніципальне підприємство з вимогою оплатити виконані роботи.

Усі згадані вище компанії, у назві яких є «Control Process», мають схожий склад керівництва – батько Маріан та двоє його синів Томаш і Войцех В.

Саме це відбулося в Коло. Така схема мала спрацювати й у Яроцині, однак муніципальне підприємство встигло її заблокувати. У Мендзижеці міське підприємство виявило схему ще до підписання контракту і не уклало його.

Control Process іде в тінь

31 липня, через чотири дні після надсилання запитань, ми повторно звернулися до Control Process із проханням надати відповіді.

Від Моніки Юркевич, асистентки правління, ми отримали одне речення: «Лист було надіслано людям, які займаються цим питанням. Наразі ці люди перебувають у відпустці».

Ми повторно поставили запитання 5 та 25 серпня. Відповіді не отримали. Компанія Control Process воліє мовчати.

Натомість на прохання про розмову відповіло львівське комунальне підприємство «Зелене місто», представники якого провели журналістів недобудованим заводом.

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Хтось тут займається політикою

«Польська компанія зробила все, щоб побудувати лише саму будівлю заводу. Однак вони забули, що підписали контракт за принципом “Проєктуй і будуй”, у межах якого їхнім обов'язком було не просто звести одну будівлю, а створити весь комплекс із переробки комунальних відходів», – розповідає OKO.press Олександр Єгоров, директор «Зеленого міста».

«Не побудували під'їзних доріг, не спорудили протипожежних резервуарів, не облаштували систему відведення води на території об'єкта. Багато чого не зроблено. Тут йдеться не про мою суб'єктивну оцінку, а про проєкт», – оцінює Єгоров.

На запитання OKO.press про реакцію польського уряду на скандал, який протягом останніх кількох місяців розгортається у Варшаві та Львові, він відповідає: «Польська сторона зараз намагається використати цю ситуацію в політичних цілях».

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