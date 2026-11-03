Найкращий результат дає поєднання кількох способів

Під час тривалих відключень електроенергії та опалення квартира швидко охолоджується, а звичайні побутові способи обігріву стають недоступними. У такій ситуації важливо не намагатися нагріти всю оселю, а створити невеликий простір, у якому легше зберігати тепло. Про це пише «Конкурент».

Тепла халабуда з ковдр: як облаштувати місце для відпочинку

Один із незвичних способів зігрітися під час відключень – зробити невелике укриття з ковдр і пледів. Така конструкція не нагріває повітря в усій кімнаті, але допомагає утримувати тепло тіла в обмеженому просторі. Особливо зручно облаштувати її на ліжку, дивані або під столом.

Щоб зробити теплу халабуду, скористайтеся такими порадами:

Оберіть місце. Підійде ліжко, диван або простір під міцним столом. Невелике укриття легше утеплити, ніж велику кімнату.

Зробіть каркас. Використайте стільці, стіл або спинку ліжка, щоб закріпити ковдри. Переконайтеся, що конструкція стійка й не може впасти.

Накрийте каркас. Візьміть товсті ковдри та пледи, якими можна закрити боки й верх укриття. Не перекривайте повністю доступ повітря.

Утепліть підлогу. Якщо халабуда стоїть на холодній поверхні, покладіть під себе матрац, килимок або кілька шарів ковдр.

Підготуйте теплі речі. Усередині тримайте плед, шкарпетки, шапку, термос із напоєм або загорнуту в тканину грілку.

Не використовуйте всередині такого укриття свічки, газові пальники, туристичні плитки чи інші пристрої з відкритим полум’ям. Вони створюють ризик пожежі та отруєння чадним газом.

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Як зробити грілку з пластикової пляшки

Якщо є можливість нагріти воду, скористайтеся звичайною пластиковою пляшкою як тимчасовою грілкою. Налийте в неї теплу воду, але не окріп, щільно закрутіть кришку та перевірте, чи немає протікання. Потім обгорніть пляшку рушником або тканиною, щоб уникнути опіків.

Таку грілку можна покласти біля ніг або під ковдру. Не притискайте її безпосередньо до шкіри та не використовуйте пошкоджену пляшку. Коли вода охолоне, замініть її, якщо маєте таку можливість.

Одягайтеся шарами та не забувайте про ноги

Кілька шарів одягу зазвичай краще утримують тепло, ніж одна товста річ. Почніть із комфортного нижнього шару, додайте светр або флісову кофту, а зверху надягніть теплу домашню куртку чи жилет. Особливу увагу приділіть ногам: сухі теплі шкарпетки та капці з товстою підошвою допоможуть менше відчувати холод від підлоги.

Не забувайте про голову, особливо якщо в кімнаті прохолодно. Шапка або тепла пов’язка можуть зробити перебування вдома комфортнішим. Водночас одяг не повинен обмежувати рухи чи надто стискати тіло.

Рухайтеся, щоб не мерзнути

Тривале сидіння без руху посилює відчуття холоду. Час від часу вставайте, ходіть кімнатою, робіть легку розминку або прості вправи. Це допомагає підтримувати кровообіг і виробляти тепло.

Не варто доводити себе до виснаження інтенсивними тренуваннями. Достатньо періодично рухатися, змінювати положення тіла та не залишатися надовго нерухомими в холодному приміщенні.

Чи можна зігрівати кімнату свічками

У побутових порадах іноді рекомендують запалювати кілька свічок, щоб підвищити температуру в маленькій кімнаті. Однак цей спосіб не варто використовувати як альтернативу обігрівачу. Відкритий вогонь може спричинити пожежу, особливо поруч із ковдрами, шторами та іншими тканинами. Крім того, свічки погіршують якість повітря в приміщенні.

Так само небезпечно використовувати для обігріву квартири газові пальники, туристичні плитки, мангали чи генератори. Прилади, які спалюють паливо, можуть виділяти чадний газ. Генератор потрібно встановлювати лише надворі, подалі від вікон, дверей і вентиляційних отворів.

Як зберегти тепло в холодній квартирі

Щоб оселя повільніше охолоджувалася, зачиняйте двері до кімнат, якими тимчасово не користуєтеся, а вікна й балконні двері щільно прикривайте. На ніч можна закривати вікна шторами або жалюзі, але не перекривайте ними опалювальні прилади, якщо вони працюють.

Якщо відчуваєте протяг, перевірте ущільнювачі та місця прилягання вікон і дверей. Для тимчасового утеплення щілин підійдуть спеціальні ущільнювальні матеріали. Також не сидіть безпосередньо біля холодної зовнішньої стіни або вікна.