15 років тому у Давидові Олена Співакова та Оксана Делятинська відкрили садовий центр «ГалСад». Вони одними з перших почали привозити до Львова рідкісні декоративні рослини і допомагати львів’янам обирати правильний догляд за ними. Щороку співзасновниці «ГалСаду» їздять особисто європейськими розсадниками, аби привезти клієнтам щось нове та особливе.

ZAXID.NET Олена та Оксана розповіли, як їхній бізнес виріс з магазину на 40 кв. м на «Південному» до сучасного садового центру, які найбільш екзотичні рослини вони привозили до Львова та чому «ГалСад» – це не просто бізнес, а родина.

Як у вас з’явилася ідея почати спільний бізнес?

Олена Співакова: Ми з Оксаною знайомі ще зі студентських років. Оксана – біолог, а я – електромеханік. Оксана надихнула мене, заразила любов’ю до рослин та ідеєю створити такий бізнес. Ми почали ще років 20 тому, коли садових центрів як таких в Україні не було, не було моди на розведення різноманітних декоративних рослин. Спершу в нас був маленький магазинчик на ринку «Південному», усього 40 кв. м. Ми пропонували рослини, які вже були відомі нашим покупцям, і новинки. Пробували, як будуть на це реагувати люди. Через два роки зрозуміли, що потребуємо більшої території, – тим більше, що покупці цікавилися відразу добривами та іншими супутніми товарами.

Олена Співакова (фото надані «ГалСадом»)

І поки визначалися, де будувати щось масштабніше, тимчасово переїхали на ділянку Оксани у Винники. Це був такий випробувальний період для її родини, коли до них додому з 9:00 приїжджали робітники, садівники з клієнтами дивитися рослини.

Оксана Делятинська: Хобі до декоративних рослин у мене було ще зі шкільних років. Після того, як ми з родиною переселилися у Винники, де мали присадибну ділянку, я почала збирати колекції – ходила по різних ринках, зазирала за паркани до сусідок, шукала, де є щось цікаве. І тоді зрозуміла, наскільки бідний у нас цей ринок. Українці сильні у сільському господарстві, а в напрямку розведення декоративних рослин ще необхідно допрацювати. Тож починали ми з ціллю навчити людей любити і декоративні рослини теж.

Оксана Делятинська (фото надані «ГалСадом»)

Коли нам довелося перемістити магазинчик на присадибну ділянку моєї родини, мій чоловік поставився до того дуже лояльно: «Маєш той шматочок землі – бавтеся». І так наша забавка переросла у щось більше: придбали ділянку і почали її забудовувати. А наша дружба з Оленою перетворилася у продуктивний професійний симбіоз.

Як ваша родина пережила цей період, коли довелося розмістити магазин на своїй присадибній ділянці?

Оксана Делятинська: Деколи траплялися казуси. Наприклад, святкували мій день народження, був вечір суботи, вихідний, ми всі в красивому одязі. І тут до нас приїжджають клієнти з Криму. Для них було відкладене замовлення, по яке вони мали приїхати за кілька днів, але їм не вийшло. І ми всі, навіть гості, що були на святі, переодягаємося в робочий одяг і вантажимо машину.

Коли ви починали бізнес, ринок декоративних рослин в Україні був ще не дуже широким і дослідженим. Які труднощі у вас виникали і як вдавалося їх долати?

Оксана Делятинська: Першою трудністю було переконати клієнтів, що кожна рослина, їі висадка і догляд коштують грошей. Те, що будівництво будинку і його облаштування є матеріально затратним, люди знають, і готові це оплачувати. А озеленення – не були. А в нас є обов’язки, у тому числі перед нашою командою, ми не можемо дозволити собі затримати виплату зарплати. Тому треба було донести, що за нашими послугами стоїть ціла команда кваліфікованих спеціалістів – а зараз це вже 70 осіб, – і їхня робота має бути оплачена. Спершу це було складно, але з часом клієнти почали з розумінням ставитися до цього.

Фото надані «ГалСадом»

Олена Співакова: Перші рослини ми привозили з Польщі. І хоч ми їздили на виставки в різні країни, де були виробники з Німеччини, Нідерландів, Америки, проте не наважувалися брати звідти товар – у тому числі через вищі ціни. Але років 10-12 тому ми з родиною та друзями відпочивали в Австрії, я травмувала коліно і не могла їздити на лижах. І мені друзі кажуть: «Тебе постійно ті німці кличуть, то поїдь вже, подивися, що в них там». І я поїхала за 900 км у Німеччину.

І коли ми привезли першу машину з цікавішими, але дорожчими рослинами, ціна нікого з клієнтів не здивувала і не стримала – вони приїжджали до нас, як у ботанічний сад. Після того ми почали співпрацювати, крім Німеччини, і з Угорщиною, і з Нідерландами, і з Америкою.

Фото надані «ГалСадом»

Ми завжди багато з Оксаною подорожували, сідали в машину, брали карту в руки – і так об’їздили Європу. І далі продовжуємо самі їздити. Ніколи не боялися, не переживали – не думали, що щось робимо не так, що не справимося.

Які послуги ви надаєте зараз?

Оксана Делятинська: Наша мета – надати клієнту повний спектр послуг і в ландшафтному дизайні, і у внутрішньому дизайні інтер’єрів. І в нас є фахівці, які усім цим займаються – від створення проекту до його втілення, а далі – доглядом присадибних ділянок. Ми продаємо рослини та супутні товари як роздрібно, так і оптом. Озеленюємо будинки перед їхньою здачею в експлуатацію, співпрацюємо з різними офісами, ТРЦ по догляду за рослинами.

Для зручності клієнтів працює також інтернет-магазин Galsad.ua, в якому, до речі, з нагоди 15-річчя діє 15% знижка на усі позиції, придбані в інтернет-магазині. Крім того, ми маємо відділ зрізної квітки Galsad Flowers і надаємо квіти флористичним компаніям, для декору, а роздрібним клієнтам доставляємо букети. Також працює інтернет-магазин з безкоштовною доставкою букетів від 500 грн.

Яку найбільш екзотичну чи унікальну рослину у вас можна придбати?

Олена Співакова: Великий японський бонсай, зараз один лишився. Це, мабуть, найдорожча наша рослина – він дійсно привезений з Японії, має паспорт, багато років вирощувався. Коли в нас лишаються зимувати великі рослини, я дуже переживаю, щодня дивлюся, як вони себе почувають, бо найважчий період – вихід із зими, оскільки погода зараз взимку дуже різна – то дощ, то сніг, то заморозки, то снігу немає, а шкідники перезимовують усі ідеально. Тому в нас у команді є кваліфікований агроном, тож наші рослини в надійних руках.

Розкажіть більше про вашу команду.

Олена Співакова: Це менеджери, продавці-консультанти, ландшафтний відділ, флористи, інтернет-магазин, працівники, які доглядають за рослинами, дбають, щоб працював полив, щоб у робочому стані була техніка. Це все – один добре злагоджений механізм. Поруч з нами працюють і наші діти. Від часу заснування садового центру у родин «ГалСаду» народилися 10 дітей. Також є пара, яка познайомилася в нас під час роботи і одружилася.

Оксана Делятинська: Моя донька з чоловіком теж одружилася за час роботи у «ГалСаді» і вже чекають на третю дитину. Бізнес перейшов у родинний, є підтримка дітей, бо вони розуміють, що справа хороша і благородна. Загалом у сезон в нас працюють приблизно 70 людей. Перша вимога до всіх них – професійний підхід до роботи.

Хочу віддати пошану нашому колективу, який розуміє з півслова, дбає про свою роботу. Не раз було, що під час негоди наші працівники приходили навіть без дзвінка у вихідні, бо знають, що рослини треба рятувати, підживити чи полити. І ми завжди в пошуку таких людей і створюємо для них максимально комфортні умови. Ми б ніколи удвох з Оленою того не зробили: усе, що ви бачите, – робота команди.

Олена Співакова: У нас є працівники, які з нами з першого дня і досі не розгубили ентузіазму. І хотілося б, щоб вони з нами лишалися чимдовше, бо з ними можна порадитися, поговорити на будь- яку тему. І це дуже цінно та приємно, адже це так важливо, коли в команді є спільні інтереси за межами робочих питань.

А в чому ви були першими на ринку?

Оксана Делятинська: Для чіткої роботи і обліку рослин ІТ-спеціаліст зробив програмне забезпечення. Але ми самі мали придумати коди для рослин, принцип обліку – як перевести назви рослин у цифри. Такого ще не було ніде. Зараз приємно бачити, що деякі конкуренти в нас це скопіювали і також використовують. Також ми почали перші використовувати автоматичний полив ділянки.

Олена Співакова: Щороку ми організовуємо осінні ярмарки – з пригощаннями, в українських строях. Приїжджають родини з друзями, ми проводимо майстер-класи, забавки для дітей влаштовуємо.

Фото надані «ГалСадом»

Оксана Делятинська: На жаль, цього року через карантин вирішили ярмарку переформатувати – це буде день відкритих дверей 26-27 вересня, такий Family Fest, оскільки «ГалСад» – це родина.

Хто є вашими покупцями?

Оксана Делятинська: Є люди, які просто хочуть погуляти, відпочити та приглянути собі щось гарне додому. Також ландшафтники, які мають власний бізнес з висадки і догляду декоративних рослин, – у нас вони можуть придбати увесь необхідний для їхньої роботи матеріал. Третя категорія покупців – власники невеликих флористичних магазинчиків. Крім того, нашими послугами користуються будівельні компанії, готелі, ресторани, кафе, банки, ІТ-компанії – загалом офіси, які дбають про озеленення. Клієнти в нас не тільки зі Львова – гуртові покупці приїжджають з усієї України по товар для своїх садових центрів.

Яка місія вашого бізнесу?

Оксана Делятинська: Дарувати людям позитивні емоції – наше кредо від початку. Звичайно, кожен бізнес має свою фінансову стратегію, але коли людина отримує задоволення від покупки і дякує, що та квітка в неї розцвіла, – це набагато важливіше.

Олена Співакова: Ми це найбільше зрозуміли під час карантину, коли люди до нас приходили відпочити від того відчуття тяжкості, напруги. Вони хотіли купити щось для себе, для душі і побути не вдома. Часом приходили сім’ї з дітьми просто погуляти.

Фото надані «ГалСадом»

Я мешкаю в центрі в старому чотириповерховому будинку і у внутрішньому дворику зробила клумби. Сусіди взяли приклад і теж щось досадили – так люди рятувалися. Це своєрідна терапія рослинами, тому похід у садовий центр не можна порівняти зі звичними процесом покупок – це скоріш медитація, ніж шопінг.

Але не всі це розуміють – потрібно знайти свого клієнта. Ви як його шукаєте?

Оксана Делятинська: Ми його вчимо. Тішить те, що наш клієнт – це не про вік, матеріальний статус чи стать. Це про стан душі. Цього року ще до карантину побувавши у садовому центрі в Нідерландах зауважила, що більшість його покупців – це люди віком 70+. Мрію побачити у садових центрах і наших пенсіонерів, які мандрують теплицею, тримаючись за руки, і обирають рослини до душі.

Розкажіть про свої плани, перспективи розвитку.

Оксана Делятинська: Ми не зупиняємося на тому, чого вже досягли, маємо перспективи короткострокові і довготривалі. Зокрема, хочемо реконструювати приміщення – поки що збудована перша черга, скоро маємо розпочати другу. Такого садового центру, як наш, за масштабами у Західній Україні точно ще немає.

Олена Співакова: Ми стабільні, професійні, відповідаємо за свої слова, дбаємо про клієнтів і якість наших послуг. Наша компанія тільки розширюється і шукає щось нове, чим можна здивувати покупців.