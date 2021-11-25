У Тернополі великі торговельно-розважальні центри та магазини побутової техніки оголосили про знижки в «чорну п'ятницю», 26 листопада. Загалом деякі заклади запропонували покупцям знижки аж до 70%. В деяких магазинах вони триватимуть кілька днів, а не лише в п'ятницю. До вашої уваги ZAXID.NET зібрав найцікавіші пропозиції розпродажів в популярних магазинах Тернополя.

Одяг

Магазини з одягом в Тернополі в середньому пропонують знижки до 30%. Проте є деякі, які на певні види товарів готові знизити ціни на половину в період «чорної п'ятниці». Магазин одягу Sinsay оголошує знижки до 40% на обрані товари. У Waikiki під час «чорної п'ятниці» діятиме акція «3+1=4». У ССС пропонують покупцям до 40% на обрані товари, Cropp – 30% на товари, Adora studio – 20% на сумки і верхній одяг – 30% на текстиль, TREND – 50% на другу річ. А магазини дитячого одягу Добра Мама – від 23 до 80%.

Взуття

У магазинах взуття Intersport покупцям пропонують акцію «1+1=3», взуттєвий магазин Badura в «чорну п'ятницю» анонсував до 60% знижок. Взуттєві магазини, які розташовані в ТРЦ «Орнава» пропонують середні знижки, які коливатимуть від 20% до 30%.

Ювелірні магазини

До знижок в «чорну п'ятницю» долучаються і ювелірні крамниці. Магазин SOVA пропонує до – 55 %, УкрЗолото – до 60%, Pandora – до 50%, Золота країна – до 10%, Сапфір – до 60%.

Парфумерія й аптеки

Магазин парфумерії BROCARD пропонує 30% знижок на усю продукцію. Watsons – до 70% на ВЕСЬ декор і парфумерію. Аптека Доброго Дня – знижка 30% або акцію «1+1=3» (третій товар у подарунок).

Побутова техніка

Центр побутової техніки Фокстрот, який також розміщений в «Орнаві» та в ТРЦ «Подолянах», пропонує знижки до 70%. В Eldorado також анонсували знижки на деякі види побутової техніки до 70%. В магазині Ельмарт пропонують до 30% знижок на дрібну побутову техніку, на комп'ютери та ноутбуки – до 75%, а на велику техніку до 25%. В магазині МегаЛюкс теж обіцяють знижки до 30%.

Товари для дому та меблеві магазини

В магазині Jusk розпродажі почалися з 22 листопада і триватимуть до 28 листопада. Товари можна буде придбати зі знижкою до 70%. У торговельному закладі Епіцентр теж підготувалися до розпродажу «чорної п'ятниці». Знижки тут стартували з 22 листопада і триватимуть до 28 листопада. Різні товари пропонують з різною знижкою Загалом скупитися в Епіцентр можна буде в середньому на 40% дешевше. Меблевий центр Ars анонсував знижки до 30% на товари для будівництва, ремонту, умеблювання та оздоблення будинку. Акція діятиме з 25 по 29 листопада і розповсюджуватимуться на 5 тис. одиниць товарів.