Тернопіль услід за Львовом відмовився від маршруток

ЕкономікаКатерина Чурилова, 27 березня6950

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Тернопіль услід за Львовом відмовився від маршруток
фото «Про Те»
Для міста планують придбати понад 100 великих автобусів

У Тернополі маршрутки замінять великими міськими автобусами. Тернопільська міськрада ухвалила рішення, яке дозволить комунальному підприємству «Тернопільелектротранс» укласти договір лізингу для закупівлі великих автобусів замість маршруток. Про це повідомляє lb.ua з посиланням на прес-службу міської ради.

За словами міського голови Сергія Надала, у місті працюватимуть 110-120 великих автобусів на газі, розрахованих на 80-100 місць.

«Це, по-перше, здешевить їх експлуатацію. По-друге, значно поліпшить екологічну ситуацію в місті через зменшення викидів в атмосферу», – зазначив Надал.

Імовірно, перші великі автобуси вийдуть на маршрут за кілька місяців.

Як писав ZAXID.NET, 22 березня Львівська міськрада підтримала петицію про повну відмову від малих автобусів – так званих маршруток і організацію перевезень електротранспортом та зручними великогабаритними автобусами. Заплановано, що за п'ять років Львів перейде на великі автобуси та електротранспорт.

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