Тернопільська мерія розірвала угоди з приватними пасажирськими перевізниками

Надалі їздити зможуть лише ті маршрутки, які встигнуть виконати умови конкурсного договору

Тернопільська міська рада ухвалила рішення розірвати з 1 лютого договори з приватними перевізниками, які надають послуги з перевезення пасажирів маршрутками. В понеділок, 22 січня, усім перевізникам було вручено офіційні листи про розірвання договорів, оскільки ті не надають якісних послуг з пасажирського перевезення у місті та не виконують умов договору.

Водночас в мерії обумовили, що ті перевізники, які до 1 лютого зможуть забезпечити виконання умов, які передбачені конкурсом та договором, будуть допущенні до подальших перевезень.

«Упродовж тривалого часу ми намагалися дійти порозуміння з перевізниками, аби забезпечити максимально якісне транспортне сполучення у місті. Натомість кожного дня отримуємо все більше скарг від тернополян щодо недотримання норм та вимог перевезення пасажирів, що водії не дотримуються графіків роботи та завчасно з’їжджають з визначених маршрутів. Спостерігається перевезення пасажирів понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу, недотримання та ігнорування електронної системи оплати за проїзд, зокрема фальсифікація квитків та відмова приймати оплату за проїзд електронними проїзними картками», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал, якого процитувала прес-служба міськради.

Крім того, в тернопільській мерії повідомили, що з 23 січня працівники правоохоронних та інших контролюючих органів проводитимуть рейди щодо перевірки усіх перевізників та водіїв маршрутних таксі на дотримання умов договору та законодавства України.

В міській раді також стверджують, що влада міста зараз веде активні перемовини з банком щодо отримання кредиту на придбання 40-50 автобусів для перевезення пасажирів, щоб створити єдину муніципальну транспортну систему.

Як відомо, з 2 січня у Тернополі почав діяти диференційований тариф на проїзд у громадському транспорті. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи «Картку тернополянина», вартість поїздки не змінилася і залишилася на рівні 4 грн у маршрутному автобусі і 3 грн у тролейбусі. Для всіх інших, хто хоче просто розрахуватися готівкою, тариф відповідно складатиме 5 і 4 грн. Однак водії низки маршрутів почали протест через електронні квитки і відмовлялися брати від пасажирів оплату таким способом. Багато з них заявляли пасажирам, що валідатори для перевірки е-квитків не працюють та приймали лише готівку. Крім того, деякі водії після впровадження е-квитка написали заяви на звільнення.

10 січня водії тернопільських маршруток оголосили страйк через запровадження електронної оплати та не виїхали на маршрути. Такі дії перевізників мерія назвала шантажем.