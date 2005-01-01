Львівські перевізники розповіли про реакцію пенсіонерів на платний проїзд у маршрутках

Ініціативу скасування безкоштовного проїзду пенсіонерів у маршрутках мерія не підтримала і назвала незаконною

Від суботи, 20 січня, приватні львівські перевізники запровадили стовідсоткову оплату проїзду в міських, приміських та міжміських маршрутках для пенсіонерів за віком. Решта пільгових категорій – учасники бойових дій, люди з інвалідністю, чорнобильці – і надалі користуються безкоштовним проїздом у всім маршрутках.

Досі у міських маршрутках пенсіонери їздили безкоштовно, а в приміських і міжміських з липня 2017 року, за наказом Львівської ОДА, платили 50% вартості проїзду.

«Нововведення працює другий день. Можу сказати, що люди реагують нормально, є поодинокі випадки спротиву, але водії пояснюють ситуацію. Навіть є покращення – у маршрутці тепер більше місця», - зазначив у коментарі ZAXID.NET Микола Шкурган, директор приватної фірми-перевізника «Міра і К».

Водночас, Микола Шкурган додав, що переваги введення оплати можна буде оцінити не раніше, ніж за тиждень, оскільки на вихідних транспортом корисується менше людей.

Нагадаємо, що причиною відмови приватних перевізників безкоштовно возити пенсіонерів стало те, з 2016 року держава повністю припинила відшкодовувати кошти за пільгові перевезення пасажирів у громадському транспорті і переклала відшкодування на місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування. Однак для місцевих бюджетів відшкодування виявилися непосильними – цьогоріч у бюджеті Львова перебачено 22 млн грн на відшкодування пільгових перевезень у маршрутках, що, за даними перевізників, становить лише близько 10% від потреби.

Крім того, відмову возити пенсіонері перевізники пояснюють юридичною колізією, яка виникла на рівні законові та актів Кабміну. Так, перевізники наголошують, що у законі про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії є чітко визначений перелік пільговиків, які мають право безкоштовного проїзду у громадському транспорту, пенсіонерів за віком у цьому переліку немає. Натомість безкоштовний проїзд для пенсіонерів передбачений постановою КМУ, прийнятою ще 1993 році, до ухвалення закону. Відтак перевізники вважають, що постанова уряду суперечить законодавству, а тому може не виконуватись.

З тим, що у перевезенні пенсіонерів виникла юридична колізія, погоджуються і в Львівській міськраді. Заступник мера Сергій Бабак на брифінгу 19 січня заявив, що справді існує суперечність між законом і постановою КМУ і цю суперечність може усунути лише держава на рівні Верховної ради та уряду. У мерії ж, за словами Бабака, немає ані юридичних, ані фінансових можливостей, аби розв'язати проблему перевезення пенсіонерів у маршрутках.

Однак нинішню ініціативу перевізників про скасування безкоштовного проїзду пенсіонерів у маршрутках мерія не підтримала і назвала незаконною, а Сергій Бабак звернувся до Укртрансбезпеки з проханням дати роз’яснення, чи законна відмова перевізників безкоштовно возити пенсіонерів.

Відтак, комунальний перевізник АТП-1, який обслуговує близько 35% міських маршрутів, і надалі возить пенсіонерів безкоштовно. АТП-1 працює на маршрутах №1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 47а, 55, 56, експрес-маршруті з АС «Західної» та нічних.

Решту міських маршрутів обслуговують чотири приватні перевізники: «Фіакр-Львів» (маршрути № 13, 17, 18, 22, 24, 30, 34, 39, 41, 43), «Міра і К» (маршрути № 7, 8, 11, 12, 14, 25, 27, 33, 35, 40), АТП-14630 (маршрути № 15, 19, 21, 23, 26, 31, 36, 38, 42, 44, 54), «Успіх БМ» (48, 49, 50, 51, 53). При цьому усі перевізники працюють за тимчасовими договорами, оскільки мерії вже понад рік не вдавалось провести конкурс перевізників через низку судів.

Нагадаємо, з 18 грудня 2017 року вартість проїзду у всіх міських автобусах Львова зросла з 4 до 5 грн.