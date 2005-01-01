За тиждень комунальні перевізники Львова підрахують, наскільки у них збільшився потік пенсіонерів

Вже від суботи, 20 січня, пенсіонери у більшості львівських маршруток сплачують за поїздку по 5 гривень. Як зізнаються водії, які кермують автобусами приватних підприємств, конфліктні ситуації з цього приводу таки виникають, проте не часто. Все тому, що оплачувати проїзд зі свого гаманця готовий не кожен пенсіонер.

«Таки мусимо платити, бо шофери з нами сваряться. Я буду боротись із таким, скільки можу, і всіх коліжанок на це підійматиму», ‒ зізнається пенсіонерка Любов.

Тому автобуси власники пенсійних посвідчень обирають прискіпливіше і серед потрібних напрямків шукають комунальні. Натомість на приватних маршрутах, де пенсіонери відтепер не пільговики, водії зітхають з полегшенням.

«Серйозних конфліктів наразі немає, навпаки, стало краще та спокійніше їздити», ‒ зізнається водій приватної маршрутки Володимир.

Маршрутів комунального АТП 1, а це 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 47а, 55 та 56, які безкоштовно обслуговують пенсіонерів, у місті третина. Наскільки збільшився на них потік пасажирів за останні дні, сказати наразі не готові.

«Через тиждень часу ми подивимося, як зміниться ситуація, наскільки зросте кількість пенсіонерів на наших маршрутах і вже після цього будемо вирішувати, чи потрібно щось змінювати», ‒ зазначив директор ЛК АТП №1 Орест Хамула.

Приватних автопідприємств у Львові чотири. Своє рішення про те, аби стягувати плату з пенсіонерів, пояснюють законом про пільгові перевезення, в якому мовиться, що серед категорій пільговиків пенсіонерів таки немає.

«Кожна людина тепер буде розмірковувати й планувати свої поїздки. Якщо на приватних підприємствах дохід зросте хоча б на 10% завдяки тому, що за проїзд платитимуть пенсіонери, то це буде добре», ‒ розповідає голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка.

На такі дії приватних автобусних підприємств поскаржилося місто, адже вважає їх незаконними. Відтак із листом-скаргою мерія звернулась до обласного управління «Укртрансбезпеки». Тим часом відшкодовувати кошти за пільгові перевезення пасажирів у громадському транспорті держава припинила у 2016 році, переклавши відповідальність на місто. Проте у бюджеті Львова для цього передбачили 22 мільйони гривень, а це лише орієнтовно 10% від потреби.