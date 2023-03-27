79-річному пацієнту замінили аортальний клапан, не розрізаючи грудну клітку

У Тернопільській обласній лікарні хірурги замінили 79-річному пацієнтові аортальний клапан без розрізу грудної клітки. Це перша операція за подібною методикою, проведена у медзакладі. Хірургічне втручання такого типу показане тим пацієнтам, які можуть не пережити операцію відкритого типу з розрізом грудини.

Як повідомила прес-служба Тернопільської обласної клінічної лікарні, 79-річний пацієнт поступив із діагнозами дегенеративна вада аортального клапана та фіброкальциноз аортального клапана з тяжким стенозом.

Кардіохірурги вирішити провести йому операцію за методикою TAVI. Хірургічне втручання такого типу виконують тим пацієнтам, кому протипоказана відкрита кардіохірургічна операція через високу ймовірність смерті та важких ускладнень. Зазначається, що це перша подібна операція за методикою TAVI, яку виконали кардіохірурги Тернопільської обласної лікарні.

«Ця процедура дозволяє замінити критично звужений (стенозований) аортальний клапан серця, не відкриваючи грудну порожнину. Втручання виконується через 6-міліметровий розріз в стегновій артерії. Це означає, що пацієнти можуть повернутися до звичайного життя набагато швидше, ніж при традиційних кардіохірургічних методах операції», – пояснюють у лікарні.

Через стегнову артерію в аорту доставили балон, яким розширили отвір хворого клапана. Потім встановили штучний клапан за допомогою трубочки, діаметром до 5 мм. Видалення власного клапана пацієнту не проводили: протез просто притиснув його до стінок, оскільки він фіксується за рахунок розпираючої сили. Наразі відомо, що операція минула успішно.