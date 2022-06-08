Хлопчик провів два місяці у відділенні інтенсивної терапії

У Тернопільському перинатальному центрі лікарі виходили немовля вагою 560 грамів. Причиною передчасних пологів став стрес через війну та сигнали повітряної тривоги. Наразі з дитиною все добре, після двох місяців лікування на стаціонарі немовля готують до виписки.

Як розповіла мама дитини Олена Галушка телеканалу ІНТБ, її син народився на 22 тижні вагітності. Причиною передчасних пологів був стрес через війну. При народженні хлопчик мав вагу 560 грамів. «Був такий, як долоня. Трішки більший. Ми не могли його спочатку брати на руки, тому що це могло нашкодити», – розповіла жінка.

У відділення інтенсивної терапії тернопільського перинатального центру дитину госпіталізували 5 квітня. В лікарні хлопчик пробув близько двох місяців. «Усі проблеми ми успішно здолали. Малюк уже три тижні дихає сам, правда, потребує незначної подачі кисню. Він набрав вагу, на сьогоднішній день має 1 кг 450 грамів», – розповіла завідувачка відділення інтенсивної терапії Неля Скубенко. Наразі дитину вже виписують з медзакладу.

Додамо, що від початку року в перинатальному центрі Тернополя виходили 86 передчасно народжених дітей.