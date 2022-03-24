За нелегальний продаж алкоголю чоловікові загрожує до 13,6 тис. грн штрафу

У Тернополі поліція затримала 30-річного бармена, який зі свого автомобіля продавав алкогольні напої на розлив. Про порушника поліцію повідомили місцеві жителі. Виявилось, що спиртні напої чоловік брав у барі, де він працював барменом, сто грам горілки він продавав за 24 гривні. На нього склали протокол, за нелегальний продаж алкоголю йому загрожує до 13,6 тис. грн штрафу.

Як повідомили у прес-службі поліції Тернопільщини, про порушника правоохоронців повідомили мешканці мікрорайону, які помітили, що чоловік продає спиртне на розлив просто зі свого автомобіля.

«Факт реалізації алкогольних напоїв підтвердився. Протиправним займався 30-річний тернополянин, який працює в одному із закладів громадського харчування. Як встановили правоохоронці, чоловік брав спиртні напої в барі та продавав їх на розлив зі свого автомобіля, який паркував неподалік роботи. Бажаючих випити вистачало. Сто грамів оковитої вартувало 24 гривні», – повідомляє поліція.

Правоохоронці задокументували відомості про інцидент та вилучили у бармена кілька пляшок горілки та вина. Також на нього склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП (торгівля алкогольними, слабоалкогольними напоями на територіях, заборонених законом). За таке правопорушення передбачений штраф від 6 800 до 13 600 гривень з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Додамо, що наразі в Тернопільській області заборонений продаж напоїв на спиртній основі. Натомість 10 березня військова адміністрація дозволила продавати слабоалкогольні напої, в тому числі, пиво.