18 травня від шкідників оброблять парк ім. Т. Шевченка

Жителів та гостей міста просять кілька днів утриматися від прогулянок у міських парках, особливо з маленькими дітьми та домашніми улюбленцями. Усе через акарицидну обробку трави та кущів від кліщів. Чотири парки спеціалісти оброблятимуть поетапно.

Про боротьбу з кліщами у відпочинкових зонах повідомила Тернопільська міська рада. Перша обробка стартувала сьогодні, 18 травня в парку ім. Т. Шевченка, який розташований в центрі міста та поруч міського ставу.

Попередній графік обробок в наступних парках:

19 травня – парк Сопільче;

23 травня – парк Національного відродження;

24 травня – парк Здоров’я та Старий парк.

«Подібні акарицидні заходи проводяться щороку. Минулих років обробка стартувала скоріше, це було пов'язане з теплішою погодою. Цього року заходи зі знищення іксодових кліщів, що можуть переносити збудників небезпечних захворювань, розпочали наприкінці травня, адже довгий час було прохолодно», – додали в Тернопільській міській раді.

Спеціалісти додають, що графік може змінюватися. Якщо падатиме дощ або ж буде сильний вітер понад 12 м/с, то обробку перенесуть. Про це жителів повідомлять додатково. Міська влада ж закликає тернополян утриматися від відвідування парків та від вигулу домашніх тварин на період проведення акарицидних заходів.