Ці дерева є чужинцями, що витісняють місцеві види

Міністерство захисту довкілля затвердило перелік інвазійних видів дерев із значною здатністю до неконтрольованого поширення, заборонених до використання у відтворенні лісів. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

До переліку увійшли 13 видів:

айлант найвищий,

аралія маньчжурська,

в’яз низький,

гледичія колюча,

горіх чорний,

дуб червоний,

каркас західний,

клен ясенелистий,

маслинка вузьколиста,

павловнія,

робінія звичайна,

черемха пізня,

ясен пенсільванський.

Відтепер ці види заборонили використовувати для створення і відновлення лісів та полезахисних смуг в Україні. Водночас висаджені до набуття переліком чинності дерева зі списку не вирубуватимуть.

Затвердження переліку, кажуть в міністерстві, дозволить відновити в Україні стійкі до кліматичних змін ліси з високими захисними властивостями та без агресивних видів-чужинців.

Перелік інвазійних видів розробила міжвідомча робоча група. До її складу увійшли представники Міндовкілля, спеціалісти Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук, НУБіП України, Національного лісотехнічного університету України, Держлісагентства та провідні експерти природоохоронних організацій.

Детальніше про те, що таке інвазійні види рослин, чим вони небезпечні і чому їх поширення треба контролювати, читайте у матеріалі ZAXID.NET Місто зелені і птахів.