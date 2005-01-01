Тіла вбитих в Афганістані українців привезуть в Україну 24 січня

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 08:025840

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Тіла вбитих в Афганістані українців привезуть в Україну 24 січня
фото з відкритих джерел
20 січня терористи напали на готель Intercontinental у Кабулі, де зазвичай зупиняються іноземці

Тіла українських громадян, які загинули після нападу бойовиків на готель в столиці Афганістану Кабулі, 24 січня привезуть на батьківщину. Про це повідомляє ВВС.

«Репатріація тіл запланована на 24 січня», – повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

Станом на понеділок, 22 січня, українські дипломати ще перевіряли точну кількість загиблих та поранених українців. «Поки що залишається підтверджена загибель семи громадян України: п'ятьох чоловіків та двох жінок, які працювали на місцеву авіакомпанію Kam Air», – заявила Беца.

Вона додала, що це не остаточна кількість, оскільки лишаються неідентифікованими інші тіла загиблих.

Що стосується тих громадян України, які вижили, то за інформацією МЗС, загрози їхньому життю на цей момент немає. Готується спецлітак, яким вони зможуть повернутися в Україну. Хтось можливо повертатиметься до України рейсовими літаками.

Як повідомляв ZAXID.NET, ввечері 20 січня кілька озброєних вогнепальною зброєю і гранатами терористів, увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі і відкрили вогонь по людях. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Талібан».

Згодом з'явилося відео, на якому зафільмовано, як люди рятуються з готелю Intercontinental в Кабулі.

Тим часом з готелю було врятовано 19 українців, які перебували там під час теракту. У МВС Афганістану стверджують, що дев’ятеро громадян України стали жертвами теракту в готелі столиці країни.

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