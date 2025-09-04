Деяким квітам і чагарникам обрізка може навіть зашкодити

Обрізання – важливий етап догляду за садовими культурами. Але не всі рослини однаково реагують на втручання секатора. Деяким квітам і чагарникам обрізка може навіть зашкодити, позбавивши їх можливості цвісти наступного сезону. Martha Stewart пише про декоративні рослини, які краще не обрізати без потреби, якщо ви не хочете втратити їхню декоративність.

Розмарин

Ця ароматична трава добре переносить легке обрізання навіть у вересні, наприклад, для збору врожаю. Проте сильне скорочення пагонів у цей період небажане. Найкращий час для обрізки розмарину – пізня весна або початок літа, коли рослина активно росте і має достатньо часу для відновлення.

Айстра

Цвітіння айстр триває до пізньої осені. Якщо обрізати рослину у вересні, можна передчасно припинити її декоративність і втратити частину бутонів, які ще не розкрилися. Щоб продовжити сезон цвітіння, обрізку варто відкласти до пізньої осені або навіть весни.

Бузок

Вереснева обрізка бузку – поширена помилка. У цей період рослина вже закладає квіткові бруньки на наступну весну. Якщо зараз видалити пагони, ви зріжете й ці бруньки, позбавивши себе весняного цвітіння. Рекомендується обрізати бузок відразу після його весняного цвітіння, саме тоді формується новий ріст без шкоди для квітів.

Гортензії

Особливо чутливі до обрізки великолисті та дуболисті гортензії. Вони формують квіткові бруньки на старій деревині вже восени або взимку. Якщо обрізати такі гортензії у вересні, зростає ризик повністю втратити цвітіння в наступному році. Обрізку цих сортів проводять лише за потреби і в суворо визначені терміни, зазвичай після цвітіння або ранньою весною, залежно від виду.