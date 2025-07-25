На думку досвідчених городників, ідеальним часом для викопування буряків на зиму, є осінь

Правильний час для збору врожаю важливий не лише з погляду дозрівання, а й для довгого зберігання врожаю. У найближчі три місяці городникам варто викопати урожай буряка, який вже встиг дозріти. Дізнайтеся у які дні за місячним календарем потрібно викопувати буряк у 2025 році.

Коли копати буряк за місячним календарем?

Згідно з рекомендаціями на 2025 рік, сприятливими днями для збирання буряка є:

14-15 серпня;

11-12 вересня;

17 жовтня.

Однак фази місяця – не єдине, на що потрібно звернути увагу під час збирання врожаю. На думку досвідчених городників, ідеальним часом для викопування буряків на зиму є саме осінь. Такий вибір часу дасть змогу буряку набрати максимальну кількість поживних речовин та смаку. Проте водночас не варто зволікати зі збором урожаю надто довго, адже можуть початися заморозки.

За матеріалами УНІАН та Old Farmer's Almanac