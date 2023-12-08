Якщо розсіяного світла недостатньо, алоказія в'яне на очах

У гонитві за цікавими, красивими, незвичайними квітками садівники-аматори можуть натрапити на надто примхливі і складні у догляді. На жаль, не кожен зараз має час, бажання і можливість приділяти багато часу домашнім рослинам. Тому Ukr.Media склав список з 10 рослин, яких варто уникати, якщо часу у вас обмаль (і там навіть немає орхідеї).

Цикламен

Сильно залежить від різких перепадів температур, схильний до видових хвороб і комах-шкідників, а тому вимагає регулярних обробок.

Медінілла

Досить швидко засихає листя, якщо догляд за рослиною не досить добрий. Їй не подобається сухе повітря, нерегулярний полив, пряме сонце, протяг тощо. Це досить примхлива тропічна рослина, яка довго звикає до домашньої обстановки.

Пуансетія

Не виносить надто спекотну погоду (особливо опалення взимку), майже не укорінюється живцями. Крім того, стебла, коріння та листя цієї рослини отруйні, а тому квітку не рекомендується тримати в будинку, де є маленькі діти та тварини.

Азалія

Рослину не можна тримати в приміщенні, що погано і не регулярно провітрюється, бо її квітки насичують повітря концентрованим ароматом. Сік азалії також отруйний. Квітка вимагає регулярний полив – часто і потроху – і розсіяне світло.

Гарденія

Дуже довго та важко адаптується на новому місці, навіть якщо їй створені всі умови. Бутони обсипаються від будь-якого пересування горщика. Вимагає добре освітленого приміщення з розсіяним світлом та підвищеною вологістю. Абсолютно не терпить стрибків температури.

Селагінела

Досить примхлива і недовговічна. Для комфортного життя рослині потрібно створити особливий мікроклімат з відповідним стабільним освітленням, ґрунтом, вологістю повітря тощо.

Алоказія

Вважатиметься невибагливою, якщо забезпечити всі умови. Обов'язкові часті обприскування та відсутність найменших прямих променів сонця (миттєво обгоряє). Якщо розсіяного світла недостатньо, квітка в'яне на очах.

Пеперомія

Рослина може швидко і різко загинути, якщо у приміщенні раптово впала температура. Також вона зовсім не виносить сухе повітря і перелив ґрунту.

Калатея

Не переносить холод, перепади температур та протяги. Ця рослина може швидко загинути, якщо температура в приміщенні опустилася до +16°С і нижче.

Маранта

Ще одна вимоглива тропічна рослина, проте, якщо забезпечити їй належний догляд, чудово зростатиме. Температура під час спокою не повинна бути нижчою +15°С (краще – +18-20°С). Вимагає регулярного зволоження, як у природному середовищі.