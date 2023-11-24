Взимку рослини потребують меншої кількості поживних речовин

Зима – період, який потребує особливої уваги, якщо у вас є домашні рослини. Важливо правильно підготувати квіти до холодного періоду, щоб вони пережили його з найменшим стресом. Про що варто подбати, розповідає Ukr.Media.

Забезпечте освітлення

Взимку дні стають коротшими і рослини можуть відчувати нестачу світла. Намагайтеся забезпечити їм максимальне доступне природне освітлення, розміщуючи їх ближче до вікон. За потреби використовуйте додаткове освітлення фітолампами.

Зменште полив

Взимку рослини зазвичай ростуть повільніше і можуть вимагати менше води. Пересушування коренів або надлишок вологи може бути шкідливим. Треба підтримувати помірну вологість ґрунту, орієнтуючись на потреби кожної конкретної рослини.

Зволожте повітря

Через обігрів у приміщенні повітря може стати занадто сухим. Використовуйте зволожувачі повітря або інші способи, щоб підтримувати оптимальний рівень вологості у кімнатах.

Зменште підживлення

Взимку рослини потребують меншої кількості поживних речовин. Тому зменште частоту і концентрацію добрив. Поживні речовини можуть накопичуватися у ґрунті, що шкідливо для рослин.

Уникайте протягів та холодних температур

Намагайтеся захистити їх від холодного повітря і не розміщуйте поруч із вікнами, де культури можуть приймати на себе холодні потоки повітря.

Провітрюйте приміщення

Попри попередній пункт важливо регулярно провітрювати приміщення, щоб забезпечити доступ свіжого повітря в кімнатах та уникнути можливих проблем із грибками та комахами.

Перевірте рослини на наявність шкідників

Взимку шкідники можуть стати активнішими в умовах сухості та тепла. Регулярно перевіряйте рослини та вживайте необхідних заходів боротьби.

Проведіть обрізку

Взимку теж можна провести обрізання рослин, видаливши хворі чи пошкоджені частини. Це допоможе квітам зберегти сили та енергію та очиститися від непотрібних уражених стебел.