Редис найкраще росте при помірному теплі

Редис – один із перших овочів, який з’являється на грядках навесні. Його люблять за швидке дозрівання, соковитість і приємну гостроту смаку. Та іноді замість очікуваного коренеплоду рослина раптово викидає стрілку – випускає квіткову гілку, не формуючи редиски. Чому це відбувається і як виростити якісний урожай без квітів замість плодів, пише «Час дій».

Поява стрілки у редису – це, в першу чергу, реакція на несприятливі умови вирощування. Рослина переходить у режим захисту та розмноження, припиняючи формувати їстівну частину. Є кілька основних причин, чому редис іде в стрілку, і всі вони пов’язані з порушенням агротехніки.

1. Невідповідна температура

Редис найкраще росте при помірному теплі. Оптимальна температура для активного формування коренеплоду – від +10 до +20 °C. Якщо редис посіяти під час спеки, коли температура підіймається вище +25 °C, рослина замість розвитку плоду швидко спрямовує сили на утворення квітконосної стрілки. Щоб цього уникнути, сіяти редис слід або навесні одразу після сходу снігу, або наприкінці літа, коли спека спадає.

2. Занадто тривалий світловий день

Світловий режим має значний вплив на ріст редису. Коли день триває понад 12 годин, це стимулює рослину до цвітіння. У природних умовах весни або ранньої осені день ще не такий довгий, тому редис росте краще. Якщо ж ви вирощуєте редис у теплиці або на підвіконні, варто звернути увагу на освітлення – за потреби притіняти грядки агроволокном або спеціальною сіткою, щоб скоротити тривалість світлового впливу.

3. Надмірно густий посів

Часто городники висівають насіння редису занадто щільно, сподіваючись на багатий урожай. Проте це лише шкодить: коли рослинам бракує простору, вони починають конкурувати за світло, вологу й поживні речовини. У такому середовищі редис не розвиває нормальний коренеплід, а натомість швидко йде в стрілку. Щоб уникнути цього, варто або сіяти рідше, або вчасно проріджувати сходи.

4. Недостатній полив

Редис дуже чутливий до вологи. Якщо ґрунт пересихає, рослина може зреагувати на це як на стрес і переключитися на утворення стрілки замість зростання плоду. Крім того, нестача вологи призводить до жорсткої структури коренеплоду, який стає гірким і непридатним до споживання. Тому регулярний і помірний полив – одна з головних умов вирощування соковитого редису.

5. Затримка зі збиранням

Редис належить до культур із коротким вегетаційним періодом. Якщо його не зібрати вчасно, тобто приблизно через 3-4 тижні після сходів (залежно від сорту), він швидко переростає. Коренеплоди грубіють, втрачають смакові якості й теж починають цвісти. Щоб редис не перетворився на дерев’янистий стрижень зі стрілкою, важливо не зволікати з прибиранням.