Онлайн-університет «Dotli» проведе найдовший 55-годинний український благодійний YouTube-подкаст

Із 28 до 30 вересня онлайн-університет «Dotli» проведе найдовший 55-годинний український благодійний YouTube-подкаст, де фахівці обговорять перспективи IT-галузі в Україні. Метою заходу є зібрати 11 млн грн на два бронеавтомобілі для українських військових.

Як повідомляють організатори, в IT-подкасті візьмуть участь топменеджери провідних ІТ-компаній, зокрема, EPAM, SoftServe, DataArt та інших. Протягом трьох днів вони ділитимуться своїм досвідом і обговорять перспективи ІТ-галузі України сьогодні та після перемоги.

До подкасту приєднаються понад 55 спікерів із провідних ІТ-компаній України. Зокрема, свою участь підтвердили: Антон Мельник, радник Міністра цифрової трансформації; Костянтин Васюк, виконавчий директор Асоціації «IT Ukraine»; Назарій Попов, Director, Head of Lviv Delivery в EPAM; Віталій Шквира, Delivery Director в SoftServe; Микита Нагаткін, CEO IT-компанії Digis. Член списку Forbes 30 under 30 Europe Tech (2022); Юрій Юрченко, Global People Development у DataArt.

«Івент буде корисним для студентів, світчерів, тих, хто прагне стати фахівцем в IT-галузі, спеціалістів і представників бізнесу. Учасники дізнаються більше про підготовку фахівців до постійних викликів професії, специфіку роботи з міжнародним ринком, актуальні зміни в сфері після 24 лютого та нові підходи до налагодження якісної й продуктивної роботи», – повідомляють організатори.

Серед зіркових ведучих заходу – Тимур Мірошниченко, Володимир Остапчук, Юлія Карпова та інші.

Вхід на захід – безкоштовний. Однак, під час проведення дійства ведучі закликатимуть донатити на два бронеавтомобілі для Збройних сил України, які коштують 11 млн грн. Купівлю цих автомобілів здійснить офіційний партнер заходу – Благодійний фонд Сергія Притули. Серед тих, хто робитиме благодійні внески, розіграють призи від організаторів і партнерів заходу.

Організатором YouTube-подкасту є онлайн-університет «Dotli» — простір, у якому можна здобути нову професію в галузі програмування, дизайну, маркетингу й управління.