Минув місяць, відколи депутати Львівської облради відправили у відставку голову ради Ірину Гримак. Дотепер ця посада залишається вакантною.

ZAXID.NET поспілкувався з керівниками різних фракцій, щоб довідатися, як просуваються перемовини і чи вдасться досягти порозуміння щодо обрання нового голови.

Про що говорять в кулуарах

Бажання стати головою Львівської облради демонструють два кандидати – голова фракції «Голос» Ростислав Добош та керівник фракції «Батьківщина» Назарій Сумало. Як кажуть в середовищі депутатів, жоден із них достатньої підтримки в інших фракцій наразі не отримав.

«Слуга народу» на головну посаду в ЛОР не претендує. Водночас ця фракція не готова поступитися місцем в президії, яке займає заступник голови обласної ради Юрій Холод. Раніше і його називали серед можливих претендентів на найвищу посаду, однак, ймовірно, через скандали з виїздом ухилянтів через систему «Шлях», «слуги» від такої ідеї відмовилися.

В обранні Ростислава Добоша не зацікавлена «Батьківщина», яка хоче зберегти керівну роль. Деякі учасники перемовин у неофіційних розмовах припускають, що «Батьківщина» висунула альтернативну кандидатуру Назарія Сумала, щоб ситуацію в ЛОР «підвісити». Таким чином виконувачем обов’язків голови ЛОР залишиться їхній представник, перший заступник Євген Гірник, який став в.о. після відставки Ірини Гримак.

«Безголова», слабка облрада на руку Львівській ОВА. У нинішніх умовах чиновники військової адміністрації управляють всіма процесами одноосібно. А якщо буде повноцінний голова ЛОР, він напевно поставить питання повернення облраді бюджетних повноважень, що створить певні незручності для ЛОВА. Нагадаємо, через воєнний стан ОВА перейняла на себе бюджетні функції, залишивши депутатів сторонніми спостерігачами процесу.

Кадрові питання у Львівській облраді обговорюють у двох форматах – під час зустрічей представників фракцій в кабінетах облради, а також під час приватного спілкування поза межами ЛОР. При чому самі учасники процесу напівжартома називають зустрічі в кабінетах «розмовами», а посиденьки за кавою – «справжніми переговорами». Якщо в загальних зустрічах беруть участь представники менших фракцій («Слуга народу» – 9 депутатів, «Самопоміч» – 9, «Батьківщина – 7, «Голос» – 7, НРУ – 6, «За майбутнє» – 6, УГП – 2 (ще троє не беруть участь у сесіях через відкликання) та ситуативно «Свобода» – 6 депутатів), то до неофіційних перемовин залучена і найбільша фракція «Європейська солідарність» (25 депутатів).

Попереднє керівництво обласної ради було сформоване завдяки коаліції «ЄС», «Слуги народу» і низки менших фракцій, однак згодом усе розвалилося, тож тепер учасники процесу в пошуках нових форматів.

Розповідають, що представники «ЄС» ініціюють індивідуальні розмови з керівниками різних фракцій, декларуючи, що вони не готові бути в «глухій» опозиції і не впливати на жодні процеси. На керівні посади «єесівці» не претендують, але не проти зберегти свій вплив у депутатських комісіях.

Отримати свого заступника голови ЛОР не проти «Самопоміч». Обговорювалася навіть пропозиція створити нову посаду третього заступника, однак «Самопоміч» від такої ідеї відмовилася.

Станом на сьогодні усі розмови застопорилися навколо посади голови ради. До зміни заступників чи кандидатів на посади голів ключових комісій (з питань бюджету, комунального майна та інженерного господарства), які вже тривалий час без керівників, справа не дійшла.

Шанси Добоша і Сумала. Офіційні коментарі

Керівники фракцій, з якими вдалося поспілкуватися ZAXID.NET, досить скептично налаштовані щодо успіху згаданих кандидатів на посаду голови ЛОР. Кажуть, що перемовини просуваються досить мляво і безрезультатно.

«Консультації відбуваються, переговори проводяться досить складно, – каже голова фракції «Самопоміч» Любомир Зубач. – Це непросто, бо багато суб’єктів, багато учасників цього процесу. Але я б не драматизував, тому що потрібен час, щоб всі моменти узгодити».

У процесі перемовин, каже Любомир Зубач, головне знайти спільну мову щодо принципів та пріоритетів подальшої роботи ЛОР, і вже від того відштовхуючись, говорити про кадрові питання. «Самопоміч» готова взяти на себе якусь частину відповідальності, для того, щоб обласна рада показала іншу якість роботи», – додає Любомир Зубач.

«Якщо говорити про претендентів на голову, то той, хто дуже хоче, не дуже може. А ті, хто б насправді справилися і змогли б усе збити докупи, не мають такого бажання. Тому наразі так важко рухається», – зауважує він.

«Основний, хто зацікавлений у будь-яких переговорах, – керівник фракції «Голос» Ростислав Добош, який шукає під себе голоси, щоб очолити Львівську обласну раду, – коментує голова фракції НРУ Роман Филипів. – Думаю, що це буде непросто, зважаючи на те, що в переговорах беруть участь здебільшого представники малих фракцій і якось скласти все докупи дуже складно, а може і взагалі неможливо».

З його слів, наразі між кандидатами відбувається «перетягування ковдри», а вони мали б спершу представити своє бачення роботи Львівської облради, а не одразу ділити посади.

«Стратегічного бачення роботи Львівської обласної ради у новій формації після голови Ірини Гримак поки що ми не почули. Думаю, на наступному засіданні фракції будемо розглядати питання виходу з цих розмов. Брати участь у розмовах на кшталт: «чи є у вас кандидат на посаду голови, якщо нема, то чи підтримуєте мене» – це нам не підходять. Нас цікавлять більш фундаментальні, ідеологічні речі, а не просто поділити портфелі, зайти в зал і кожного разу шукати 43 голоси за якесь найменше рішення», – каже Роман Филипів, запевняючи, що фракція на жодні посади не претендує.

Про відсутність конкретного результату перемовин на сьогодні розповідає і один з претендентів на крісло голови, керівник фракції «Батьківщина» Назарій Сумало. На його думку, конкретики не буде ще довший період часу.

«Думки є щодо того, щоб представник нашої фракції був головою ЛОР. Але самоцілі немає, – запевняє Назарій Сумало. – Всі розуміємо ситуацію в державі, те, що війна. Є компромісні варіанти, але поки що повної конфігурації не видно. Більше питань, ніж відповідей».

Відсутність успіху та результативності в перемовинах підтверджує і голова фракції «Свободи» Олег Панькевич. «Питання, для чого існує обласна рада, яким чином зараз потрібно працювати. Поки що для них головне питання: «я хочу бути головою». А коли будуть серйозніші питання, яким чином усе реалізувати, тоді буде якийсь результат», – каже Олег Панькевич.

Наразі дата чергової сесії Львівської облради невизначена. Обговорюється можливість її скликання наприкінці травня. Не факт, що на цій сесії буде обраний новий голова. Засідання можу провести лише для розгляду господарсько-технічних питань.

Що відомо про претендентів на посаду голови ЛОР

47-річний Ростислав Добош обраний депутатом від партії «Голос», керівник осередку партії на Львівщині та фракції у Львівській облраді. Є заступником голови комісії з питань комунального майна, а після позбавлення мандату депутата-втікача Миколи Седіла, виконує обов’язки голови цієї комісії.

За даними YouControl, Ростислав Добош є власником ТзОВ «Компресорні технології», яке займається оптовою торгівлею устаткуванням та виробництвом компресорів. Компанія зареєстрована у 2009 році у селі Поршна біля Львова.

Також депутат є членом опікунської ради «Пласту» та двоюрідним братом судді Пустомитівського районного суду Наталії Добош.

40-річний Назарій Сумало є головою фракції «Батьківщина» у Львівській облраді. Очолює депутатську комісію з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань.

За інформацією YouControl, депутат зареєстрований як підприємець, що займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. У 2015-2017 роках працював начальником відділу управління захисту економіки та заступником начальника департаменту захисту економіки поліції Львівщини.