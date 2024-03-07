Торік в онкоцентрі зробили 201 операцію з видалення злоякісних новоутворень кишківника та раку прямої кишки

У 2023 році у Львівській області виявили 895 випадків колоректального раку. З них 406 пацієнтів мали злоякісне новоутворення прямої кишки, у 489 мешканців діагностували рак ободової кишки. Для раннього виявлення онкологічних захворювань лікарі радять проходити профілактичні огляди, особливо людям віком 50-70 років.

Колоректальний рак – це група злоякісних новоутворень, що розвиваються із клітин слизової оболонки товстої та прямої кишки. Це онкологічне захворювання може вражати у будь-якому віці, однак до групи ризику належать чоловіки та жінки віком від 50 до 70 років. Як і більшість онкозахворювань, у початковій стадії колоректальний рак розвивається непомітно для людини – відтак несе значну небезпеку. Поява періодичних закрепів, проносів, виділення крові чи слизу, біль та втрата ваги можуть свідчити про те, що хвороба, на жаль, прогресує, повідомили в ЛОВА.

Найефективнішим методом раннього виявлення колоректального раку є колоноскопія – ендоскопічне дослідження товстого та частини тонкого кишківника.

«За допомогою колоноскопії можна не тільки виявити зміни у прямій чи товстій кишці, а й взяти зразок тканини на дослідження. Це дуже важливо, адже гістологічне дослідження дає можливість розпізнати якою є пухлина – доброякісною чи злоякісною. Також можна видалити поліпи кишківника», – каже в.о. завідувача проктологічного відділення онкоцентру Роман Бойко.

Ще одним методом виявлення колоректального раку є аналіз калу на приховану кров, так званий FOB test. Це простий, швидкий та нетравматичний спосіб дослідження, який рекомендують пацієнтам для виявлення різноманітних патологій шлунково-кишкового тракту, зокрема онкологічних захворювань. Та цей метод, кажуть лікарі, не настільки точний як колоноскопія, інколи може показати хибнопозитивний результат.

Торік у проктологічному відділенні онкоцентру зробили 201 операцію з видалення злоякісних новоутворень кишківника та раку прямої кишки. 135 операцій хірурги провели лапароскопічним методом.

Онкохірурги кажуть, що перевагою лапароскопічного методу є мінімізація операційної травми та швидше відновлення пацієнта. Однак не всім хворим фахівці можуть запропонувати саме лапароскопічні операції. Усе залежить від стадії захворювання, точної локалізації пухлини та багатьох інших факторів, які онкохірурги враховують під час планування оперативного втручання. У пізніх стадіях лікування колоректального раку є довготривалим та складним як для лікарів, так і для пацієнтів. У таких випадках план лікування того чи іншого пацієнта розробляє спеціальна мультидисциплінарна комісія.

За словами Романа Бойка, онкохірурги, радіолог та хіміотерапевт разом вивчають історію хвороби пацієнта, враховують усі ризики та пропонують йому найкращий спосіб лікування, який дасть найкращі показники у боротьбі з хворобою. Усю медичну допомогу пацієнт отримує на місці.