Світові ціни на соняшникову олію зросли

Експортна пропозиція соняшникової олії з України скоротилася через зупинку майже третини олійноекстракційних заводів. Ситуацію ускладнюють перебої з електропостачанням і обмежена робота портів на тлі постійних російських обстрілів. Про це повідомила Електронна зернова біржа України.

За інформацією біржі, скорочення поставок з України призвело до зростання цін на російську соняшникову олію та водночас підтримало ціни на інші рослинні олії на світовому ринку.

Зокрема, впродовж тижня ціни пропозиції російської соняшникової олії зросли на 40–50 доларів за тонну і досягли 1280–1290 доларів за тонну на умовах FOB. У результаті цього ціни попиту на соняшникову олію з доставкою до Індії підвищилися на 30–40 доларів за тонну до 1390–1400 доларів за тонну на умовах CIF Mumbai.

В Україні ціни попиту на соняшникову олію з доставкою до портів також зросли за тиждень на 30 доларів за тонну і становлять 1270–1280 доларів за тонну. Водночас через простої заводів експортна пропозиція залишається обмеженою.

В Електронній зерновій біржі зазначають, що подорожчання соняшникової олії спровокувало різке зростання цін на соняшник на внутрішньому ринку. Це, своєю чергою, призвело до збільшення пропозиції сировини.

«Очікуємо, що зниження морозів сприятиме відновленню роботи заводів та нарощуванню поставок соняшника й олії за високими цінами», – зазначили в Електронній зерновій біржі України.

Як писав ZAXID.NET, 24 грудня 2025 року внаслідок масованих російських атак по інфраструктурі порту Південний в Одеській області стався витік рослинної олії в акваторію порту.

У ніч із 24 на 25 грудня Росія також атакувала Іллічівський олійно-жировий комбінат компанії Kernel у Чорноморську. А 5 січня російські окупанти завдали удару по найбільшому заводу американської компанії Bunge у Дніпрі, продукція якого відома під брендом «Олейна».

Один із найбільших виробників соняшникової олії в Україні, агрохолдинг Kernel прогнозує, що в поточному сезоні дисбаланс між переробними потужностями та постачанням насіння соняшнику сягне близько 10,2 млн тонн.