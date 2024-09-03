Три львівські ЦНАПи почали надавати послуги із працевлаштування
Новини Львова від ZAXID.NET за 3 вересня
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У вівторок, 3 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Має стати сучасним культурним центром. Друге життя місто хоче подарувати Львівській кераміко-скульптурній фабриці.
- Для дітей від 12 місяців і до трьох років. У трьох дитячих садках Львова почали працювати групи раннього догляду.
- Оформити статус безробітного чи знайти роботу. У трьох львівських ЦНАПах тепер працюватимуть фахівці Центру зайнятості.
- Затримали дороговартісні девайси. Гаджети виявили прикордонники Львівщини спільно з митниками у пункті пропуску «Шегині».
- «Базар добра». Домівка врятованих тварин готується до фестивалю.
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