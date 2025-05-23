Перші ознаки проблеми можуть бути ледь помітними

Тріщини на корі дерев часто залишаються непоміченими, поки не стають глибокими або не призводять до захворювань рослини. Перші ознаки проблеми можуть бути ледь помітними, але з часом вони можуть призвести до серйозних наслідків. Тому важливо своєчасно виявляти та лікувати пошкодження кори, щоб зберегти здоров'я дерева. Детальніше про це пише ТСН.

Одним із ефективних способів лікування тріщин є використання суміші глини та коров'яку. Ця суміш створює захисний бар'єр, що запобігає проникненню вологи та шкідливих мікроорганізмів у рани дерева. Для приготування суміші рекомендується змішати глину та коров'як у пропорції 2:1. Додатково можна додати вапно або деревний попіл для підвищення ефективності. Отриману пасту наносять на пошкоджені ділянки кори, що сприяє загоєнню та відновленню дерева.

Іншим методом є використання садового вару або спеціальних садових паст. Ці засоби створюють захисну плівку на поверхні кори, що оберігає від втрати вологи та проникнення патогенів. Вони також сприяють загоєнню тріщин та запобігають подальшому пошкодженню дерева.

Важливо пам'ятати, що після обробки дерева необхідно забезпечити йому належний догляд. Регулярний полив, підживлення та захист від шкідників сприятимуть швидкому відновленню рослини. Також рекомендується проводити профілактичні заходи, такі як білування стовбурів дерев, що допомагає запобігти появі тріщин та інших пошкоджень кори.