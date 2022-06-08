57-річний водій Volkswagen Golf, який виїхав на зустрічну смугу, за кермом перебував тверезим

Внаслідок автомобільної аварії в Івано-Франківській області травмувався троє людей. ДТП сталася у селищі Брошнів-Осада. За даними поліції, 57-річний водій Volkswagen Golf не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із навчальним автомобілем ВАЗ під керуванням 19-річної дівчини. Внаслідок удару травми отримала водійка ВАЗ і двоє її пасажирів. Усіх трьох потерпілих доставили до лікарні.

Як у середу, 8 червня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася у вівторок, 7 червня, у селищі Брошнів-Осада, що поблизу Калуша. Виклик про аварію поліцейські отримали близько 11:00.

На місці ДТП правоохоронці встановили, що 57-річний водій Volkswagen Golf, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з учбовим автомобілем ВАЗ, за кермом якого була 19-річна дівчина.

«Внаслідок ДТП водійку та двох пасажирів ВАЗу госпіталізували до лікарні. Правоохоронці перевірили керманича Volkswagen Golf на стан алкогольного сп’яніння, результат – тверезий», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості). Винуватцю ДТП загрожує обмеження волі до трьох років із позбавленням права керувати автомобілями на три роки.