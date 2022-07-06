Усі троє фігурантів госпіталізовані, двоє з них перебувають під цілодобовим наглядом поліції

Троє сусідів із Берегівського району потрапили у ДТП після бійки. Аварія сталася у вівторок, 5 липня, після того, як двоє чоловіків прийшли до сусіда і почали його бити. Через деякий час всі троє сіли в машину і поїхали з села. Куди вони їхали і що стало причиною конфлікту, наразі невідомо. Правоохоронці оголосили двом учасникам бійки підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Як повідомили у прес-службі поліції Закарпаття, інцидент стався у вівторок, 5 липня, в одному із сіл Берегівського району. Там між трьома місцевими мешканцями віком 32, 34 та 37 років сталася бійка. Усі чоловіки є сусідами, які конфліктували між собою. Після бійки вони сіли в одну машину та потрапили в аварію.

«Після сутички всі учасники бійки сіли в автомобіль ВАЗ, на якому згодом потрапили у ДТП. Наразі відомо, що за кермом автівки перебував 32-річний чоловік. З місця події госпіталізували усіх трьох осіб. Двох із них підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції уточнюють, що попередньо причиною конфлікту стали затяжні неприязні стосунки між сусідами. Під час бійки 34-річному чоловіку двоє інших нанесли тяжкі тілесні ушкодження голови та тулуба.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб). Наразі правоохоронці повідомили про підозру 32 та 37-річному фігурантам. Вони перебувають у спеціалізованій палаті медзакладу під цілодобовою охороною. Обом чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі. Розслідування триває.