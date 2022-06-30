Воду довелось виливати навіть з газових лічильників

Мешканець будинку в центрі Рівного під час заміни водонагрівача випадково підключив воду в газовий шланг. Через це у його дев'яти сусідів зникло газопостачання. На чоловіка склали протокол, також він відшкодовуватиме збитки, нанесені оператору газових мереж.

Про випадок, який стався у Рівному, повідомив міський голова Олександр Третяк у четвер, 30 червня. За його словами, мешканець одного з будинків на Проспекті Миру намагався самостійно замінити водонагрівач і випадково переплутав газовий шланг з водопостачальним. Таким чином, два газові стояки були заповнені водою. Загалом дев'ять квартир залишились без газопостачання.

На місце виїхали працівники аварійно-диспетчерської служби. Залите газове обладнання зняли та замінили, мережі повністю обстежили. «Рівнегаз» також опублікував відео, на якому видно, як з газових труб випускають воду.

У результаті грубого порушення правил безпеки систем газопостачання на чоловіка склали акт про порушення, демонтували лічильник та опломбували газопостачання квартири.

«Така несанкціонована заміна газових приладів, на жаль, непоодинока. Довіряючи цю справу дилетантам ви наражаєте на небезпеку себе й інших мешканців будинку. Це призводить до непередбачених витрат. Адже тепер споживач заплатить не лише за повірку свого лічильника, а й сусідів, а також відшкодовуватиме втрати, нанесені оператору ГРМ», – йдеться у повідомленні.