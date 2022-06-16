Водойма на вулиці Старомильській, у якій мер дозволив купатись

Міський голова Здолбунова Владислав Сухляк закликав містян купатись у водоймах, які раніше визнали непридатними для відпочинку. Посадовець обурився тим, що обласний центр контролю хвороб «забракував» пляжі лише через неприйнятний колір води. Втім, в установі пояснили, що таке рішення прийняли через наявність у воді кишкової палички.

Близько 430 проб води Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб провів протягом травня і червня. Згідно з результатами, три пляжі в місті Здолбунів не відповідали гігієнічним нормам.

Згодом мер Здолбунова Владислав Сухляк відреагував на цю інформацію та обурився, що пляжі внесли у перелік заборонених.

«Проби з водосховищ Здолбунова не відповідають одному-єдиному нормативу: колір, тобто, вона не дуже прозора. У зразках піску та води яйця гельмінтів, цисти, ооцисти кишкових найпростіших не виявлені», – запевнив він.

Також мер додав, що для купання офіційно облаштовані три місця відпочинку: міський гідропарк, дитячий пляж на вулиці Старомильській та водойма на вулиці Заводській. За його словами, дно цих водойм очистили від сміття, корчів та баговиння, яке могло створювати небезпеку для відпочивальників.

Втім, після цієї публікації представник Рівненського центру контролю хвороб Богдан Красько у коментарі «Суспільному» повторив, що водойми справді непридатні для купання. Він погодився, що за санітарно-хімічними показниками вода справді не відповідала нормі лише по кольору, однак, крім цього, проводили ще й мікробіологічне дослідження.

«У двох точках індекс лактозопозитивних паличок 240 тисяч при нормі 5, а в одній точці – 24 тисячі при нормі 5. Тому я і наголошував, що саме показники мікробіологічних досліджень не відповідали. У санітарно-хімічному аналізі не відповідає нормі лише колір, але це не так критично. А от за мікробіологічними показниками вона не відповідала, це станом на 17 травня», – наголосив він.

Також посадовець додав, що вода не могла очиститись за місяць.