Центри вакцинації у вихідні працюватимуть у Львові і семи містах області

У вихідні, 26-28 червня, у Львові та області працюватиме 11 центрів вакцинації: у Львові, Бродах, Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді, Золочеві та Новояворівську, повідомив прес-центр департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

Центри вакцинації у містах області працюватимуть і різні дні і різні години, тому для зручності тих, хто планує вакцинуватися у ці вихідні, публікуємо графік роботи центрів вакцинації.

У Львові зробити щеплення від коронавірусної інфекції 26-28 червня можна буде у чотирьох центрах вакцинації: на стадіоні «Арена Львів», що на вул. Стрийська, 199 з 10:00 до 18:00, у ТРЦ «Форум Львів» на вул. Під Дубом, 7-Б: з 10:00 до 15:00, у культурно-освітньому центрі ім. О.Довженка на проспекті Червоної Калини, 81 з 10:00. до 15:00 і у ТРК «Victoria Gardens» на вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх) з 10:00 до 15:00.

У Бродах центр вакцинації є у народному домі на вул. Коцюбинського, 70 працюватиме 26 червня з 09:00 до 15:00.

Мешканці Дрогобича зможуть провакцинуватися 26-27 червня

у центрі вакцинації в районному народному домі на вул. 22 січня, 28 з 09:00 до 17:00.

У Трускавці 26-27 червня зробити щеплення можна у Трускавецькій міській лікарні на вул. Данилишиних, 62 з 09:00 до 15:00.

У Стрию центр вакцинаціє діє у Стрийській ЗШ №5 ім. В.Стасюка на вул. Шевченка, 18, у спортзалі. 26-27 червня він працюватиме з 10:00 до 16:00.

Мешканців Червонограда чекатимуть на вакцинацію 26 червня у ЦПМСД на вул. Івасюка, 8 з 08:30 до 15:00.

У Золочеві центр діє у палаці культури ім. Ігоря Білозора на вул. В.Чорновола,1. 26-27 червня тут можна вакцинуватися з 10:00 до 14:00.

У Новояворівську мешканців міста щепитимуть у палаці культури «Кристал» на вул. вул. Шевченка, 1 26-27 червня з 10:00 до 15:00.