Упродовж одного сезону самка відкладає до сотні яєць

Цибулева муха – один із найпоширеніших і найнебезпечніших шкідників для городніх культур. Вона не лише пошкоджує врожай у період активної вегетації, а й здатна зимувати в ґрунті, повертаючись навесні з новою хвилею шкоди. Тому саме восени важливо вжити заходів для знищення її личинок та запобігання зараженню наступного сезону. Як боротися з цибулевою мухою, пишуть «Новини.Live».

Чим небезпечна цибулева муха

Упродовж одного сезону самка відкладає до сотні яєць, з яких вилуплюються личинки. Вони проникають усередину цибулин, виїдаючи м'якуш і спричиняючи загнивання. Якщо шкідник залишиться зимувати в землі, з настанням тепла популяція активізується, і нові сходи цибулі опиняться під загрозою.

Ефективний натуральний засіб

Щоб запобігти зимівлі шкідника, восени доцільно обробити ділянку натуральною сумішшю, яка не шкодить ґрунту, зате ефективно знищує личинок. Для її приготування змішують деревну золу, гірчичний порошок і тютюновий пил у пропорції 3:2:2. За бажанням до суміші можна додати й трохи меленого червоного перцю, він посилює дію як природний інсектицид.

Складники міксу діють комплексно: гірчиця та тютюн відлякують шкідників запахом, зола змінює кислотність ґрунту, створюючи несприятливе середовище для личинок, а перець пригнічує активність комах.

Як правильно застосовувати суміш

Після збору врожаю оброблену ділянку щедро посипають приготовленою сумішшю, а потім зволожують водою. Через два тижні процедуру бажано повторити, щоб закріпити результат. Залишки засобу можна використати на інших грядках, суміш також пригнічує збудників грибкових інфекцій і покращує загальний стан ґрунту.