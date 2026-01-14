Щоб цибуля не випускала паростки, достатньо обробити її перед зберіганням

Цибуля є базовим продуктом на кухні, тому її якісне зберігання має велике значення. Проте вже наприкінці зими багато хто стикається з проблемою проростання, висихання або псування цибулин. Причина найчастіше криється не в самому овочі, а в неправильній підготовці та умовах зберігання. Існує простий спосіб, який допоможе зберегти цибулю соковитою та ароматною без використання хімічних засобів. Про це пише ТСН.

Простий секрет проти проростання

Щоб цибуля не випускала паростки, достатньо обробити її перед зберіганням. Місце зрізу, де була гичка, злегка припудрюють подрібненою крейдою або деревною золою. Така обробка зменшує вологість, створює захисний бар’єр від мікроорганізмів і сповільнює біологічні процеси всередині цибулини. У результаті овоч довше зберігає щільність і свіжість.

Оптимальні умови для зберігання

Цибуля найкраще почувається в сухому, темному та добре провітрюваному місці. Температура має бути помірною, без різких коливань. Для зберігання підійдуть сітки, плетені кошики, коробки з отворами або тканинні мішки, які не затримують повітря. Саме циркуляція повітря запобігає накопиченню вологи й розвитку гнилі.

Чого варто уникати

Не слід зберігати цибулю в герметичних пакетах або без доступу повітря. Небажано класти її поруч із картоплею, адже ці овочі виділяють вологу та гази, що пришвидшують псування. Також не рекомендується тримати цибулю поблизу джерел тепла.

Як запобігти висиханню

Щоб цибулини не втрачали соковитість, не очищайте їх від лушпиння заздалегідь і не зберігайте у надто теплому місці. Корисно періодично переглядати запаси й прибирати пошкоджені овочі. Додатково можна покласти на дно тари серветки з сіллю або рисом, вони вбиратимуть надлишкову вологу та підтримуватимуть стабільний мікроклімат.